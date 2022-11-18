台華獎暌違2年辦新生歡迎會 鼓勵境外生體驗台灣

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（中央社記者陳至中台北18日電）台灣獎學金、華語文獎學金新生歡迎會今天在台北舉行，是暌違2年再度舉辦實體活動，教育部鼓勵境外生在台學習期間，多體驗台灣風情，未來成為「留學台灣」的代言人。

台灣政府從民國93年起，透過獎學金機制鼓勵優秀境外學生來台學習，同時增進國內大專的國際化環境，111學年度提供450個台灣獎學金和449個華語文獎學金名額。

今天的歡迎會有約500名學生參與，教育部次長蔡清華致詞時，鼓勵學生多體驗各種人文風情，並說「台灣最美的風景是人」，在鄉間如果迷路了，可以儘管向旁人求助，很大機率會載你一程。

來自韓國的朴真熙，目前就讀台師大華語文教學系。朴真熙說，除了台灣人友善與善良，在華語學習圈中，台灣的環境也更加自由，未來希望能從事中文教材編撰，有機會也想留台工作。

來自非洲奈及利亞的Raphael Sunday Onuku，就讀台北醫學大學藥學系碩士班，他被台灣的學術能量、科技基礎吸引，也認同台灣的多元文化和治安環境。學習之餘，還擔任學校的國際學生會會長，投入公共服務，希望能鼓勵不同背景的學生交流互動，彼此學習成長。

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來自聖克里斯多福及尼維斯的邰克禮（Chris Tyson），目前就讀屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系，他坦言中文學習困難重重，但在台灣結交朋友，可讓自己沉浸在中文環境中，不斷練習語言表達，並認識台灣的文化，未來規劃繼續在台深造。

教育部希望境外生未來學成畢業後，作為台灣和各國的連結與橋梁，鼓勵更多優秀外國學生來台就學，成為「留學台灣」最佳代言人。（編輯：陳政偉）1111118