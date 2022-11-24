體驗冬天專屬運動 亞洲5滑雪目的地出爐

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（中央社記者余曉涵台北24日電）不少民眾在冬天都想要體驗滑雪運動，旅遊業者也公布亞洲5個滑雪目的地供旅客參考，除了日本及韓國之外，印度境內也有一個滑雪場。

不少民眾在冬天都想要體驗滑雪運動，但又沒有時間可以規劃長途旅行。旅遊業者Booking.com發布新聞稿特搜「亞洲5個滑雪目的地」，一次囊括亞洲地區的各大知名滑雪勝地。

Booking.com表示，位於新潟縣的「湯澤町」是日本最著名且交通最為便利的雪場之一，從東京搭乘新幹線即可抵達，當地熱門的滑雪場包括適合初學者的苗場、與車站相通的GALA湯澤及擁有寬廣雪道的岩原滑雪場。

北海道的「新雪谷」是國際間首屈一指的滑雪勝地，Booking.com說，新雪谷憑藉著遼闊雪道和鬆軟雪質的優勢，每到冬季總是吸引世界各地的滑雪愛好者慕名前往，在眾多雪場中又以格蘭比羅夫滑雪場的規模最大。

韓國方面，Booking.com說，韓國江原道「平昌郡」的鳳凰島平昌度假村是一座複合式的俱樂部，除了滑雪場，更包含水上樂園、高爾夫球場。從首都首爾出發不到2小時的車程即可抵達，交通便利且四季宜人。

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Booking.com指出，同樣位於韓國江原道「平昌郡」的龍平滑雪場過去曾舉辦過多場國際盛會，以專業賽道和優越的地理環境備受各國好手青睞，因此在韓國滑雪發展上有著不可取代的地位，另外，龍平滑雪度假村也是許多知名韓劇的拍攝場景，吸引不少粉絲前來朝聖。

除了日韓之外，Booking.com說，在印度境內隱藏著一個鮮為人知的滑雪淨土，位於喜馬拉雅山脈中的「古爾默爾格」擁有著得天獨厚的地理環境，具備豐沛的降雪量與崎嶇的地形，搭乘亞洲最高最長的纜車還可將喜馬拉雅群山盡收眼底。（編輯：張芷瑄）1111124