邊境解封後出國跨年 主題都會景點導向夯

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（中央社記者余曉涵台北4日電）台灣邊境解封後的第一個跨年元旦連假到來，明年春節年假更長達10天，不少旅客都安排到海外跨年，根據旅遊業者統計，主題都會遊、景點導向，這2類行程皆為台灣旅客所青睞。

台灣10月13日起，旅客入境取消居家檢疫，只需7天自主健康管理，國門解封後第1個跨年從年底週末到民國112年元旦補假，有3天連假，若多請2天，可湊成5天長假，刺激國人海外跨年的意願。

根據五福旅遊對顧客的調查統計，解封後民眾選擇海外跨年的意願逐漸升高，分類出主題都會遊、景點導向，這兩類行程皆為台灣旅客所青睞。

五福旅遊表示，主題都會遊，為結合都市及觀光景點的主題行程，紐澳商品詢問度及銷量俱佳，必去的景點有布里斯本、藍山國家公園，尤其「雪梨煙火秀」，隔日還有黃金海岸、皇家私人遊艇時尚之旅。

至於日本北海道行程，一直受受年輕人喜愛，詢問熱度高的市區行程包括可搭乘有珠山纜車、暢遊地獄谷、小樽、觀賞函館山百萬夜景。

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景點導向的行程方面，五福旅遊表示，以獨特的人文古蹟、自然景致取勝，像是奧捷搭乘長榮航空直飛維也納的行程，詢問度頗高，前往薩爾茲堡、庫倫洛夫、布拉格遊船。日本東北行程，暢遊奧之細道、猊鼻溪、奧入瀨溪、角館等，是遊客必訪的知名景點。

除了新曆年外，明年的農曆年假長達10天，也吸引國人安排長途旅遊，KKday搶過年商機，推出東北亞、東南亞各地團體旅遊及機加酒自由行，祭出折扣團費優惠。（編輯：陳清芳）1111204