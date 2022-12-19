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太魯閣遊覽錯過末班車 暖警助美籍男及時北返搭機

2022/12/19 19:21
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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）美籍男子Eric Lam到太魯閣遊覽，錯過當日末班公車，天色漸暗又攔不到計程車，轉而向警方求助，富世派出所警員獲報到場，協助他趕上當晚火車北返，才能及時搭第2天一早飛往韓國的飛機。

新城警分局富世派出所警員陳家偉日前晚間6時25分接獲勤務指揮中心通報，表示有一名旅客受困在知名景點長春祠附近，需要警方協助，員警獲報後立即駕車尋找。

員警沿中橫公路台8線尋找，最後在台8線182.2公里長春隧道附近，看見一名20多歲外籍男子徬徨無助站在路旁，陳家偉上前詢問，外籍男表示因錯過末班車且人生地不熟，又無計程車可搭，只好請求警方幫忙。

陳家偉先將外籍男載回派出所，並拿出水果供男子食用，閒聊中得知這名美籍男Eric隔天一早要從台北搭機飛往韓國，當晚一定要抵達台北，否則來不及搭飛機。

陳家偉立即撥打計程車行電話，讓計程車載送Eric至花蓮火車站搭火車往台北；Eric臨走前頻頻向警員致謝，讓他能順利完成接下來的行程，也在太魯閣留下美好回憶。（編輯：陳仁華）1111219

#陳家偉
#男Eric
#太魯閣
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