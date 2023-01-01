汽油2日起調漲4角 95無鉛每公升31元

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2日凌晨零時起，國內汽油每公升調漲新台幣0.4元、柴油調降0.1元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北1日電）國際油價上漲，台灣中油啟動平穩雙機制吸收部分漲幅，自2日凌晨零時起，國內汽油每公升調漲新台幣0.4元、柴油調降0.1元，其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升達31元。

調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.8元。

受俄羅斯表態不排除減產原油以因應制裁、中國宣布解除入境隔離措施等因素影響，國際油價呈現上揚。

本週浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲1.98美元，新台幣兌美元匯率升值0.001元，國內油價依公式計算漲幅為2.03%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油原應每公升各調漲0.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油每公升由中油吸收0.5元。

因95無鉛汽油仍超出30元，中油進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升再各吸收0.3元。

因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各由中油吸收0.3元及0.8元，國內汽油實際價格每公升調漲0.4元、柴油調降0.1元。累計2022年至11月底止，台灣中油共吸收447億元。（編輯：黃國倫）1120101