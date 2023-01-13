春節穩定物價措施 下週汽油估降1角、柴油不變

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（中央社記者鄭鴻達台北13日電）中國自1月8日解除入境隔離措施，且美國12月非農就業人口增加22.3萬人，國際油價應聲上漲。中油持續啟動油價平穩雙機制，並配合春節物價穩定政策，預估16日凌晨0時起，汽油每公升調降新台幣0.1元、柴油不調整。

按照預測，92無鉛汽油每公升為29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升27.8元。

根據中油浮動油價公式，累算至1月12日之7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為78.02美元，較上週77.47上漲0.55美元；新台幣兌美元匯率30.469，較上週30.709升值0.240元。

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依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲0.1元，柴油零售價每公升調漲0.2元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，以及中油配合春節穩定物價政策，油價在16日至29日春節期間將依照「只跌不漲」原則辦理；因此預估16日凌晨0時起，汽油每公升調降0.1元、柴油不調整。（編輯：楊蘭軒）1120113