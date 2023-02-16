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高鐵攜手近150家飯店推優惠 車票7折起

2023/2/16 11:35
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（中央社記者余曉涵台北16日電）台灣高鐵今天宣布，飯店聯票攜手近150家飯店，推出「限定優惠雙享」專案，即日起至6月底止，訂房並加購高鐵車票，享高鐵車票7折起優惠，並有贈送餐飲、升等房型等加碼。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，飯店聯票攜手近150家優質飯店，推出「限定優惠雙享」專案，即日起至6月底止，旅客可透過專案合作飯店官網訂房並加購高鐵車票，不限車次、不分標準車廂對號座或商務車廂，即享高鐵車票7折起優惠。

除此之外，台灣高鐵說，各合作飯店也分別回饋高鐵旅客指定房型優惠房價、贈送餐飲、房型升等、延長入住時間等優惠措施。

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台灣高鐵指出，「限定優惠雙享」專案合作飯店包含台北凱撒大飯店、關西六福莊生態度假旅館、嘉義蘭桂坊花園酒店、高雄H2O水京棧國際酒店、墾丁福華渡假飯店等，多種不同型態的飯店提供旅客多元選擇，專案適用高鐵搭乘日期從3月1日起至6月30日止。

台灣高鐵說，3月底前，凡選擇入住高鐵飯店聯票「綠色生活 你我同行」專案合作的134家飯店，透過減省盥洗備品與續住不更換毛巾等響應綠色生活的實際行動，即可享加購高鐵票7折起的特別優惠。（編輯：陳政偉）1120216

#台灣高鐵
#飯店
#飯店聯票
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