白天舒適、日夜溫差稍大 晚起降雨機率增

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（中央社台北29日電）氣象局表示，今天白天東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地方為多雲到晴、可以看到陽光的天氣，午後中部地區亦有零星短暫陣雨。

中央氣象局指出，氣溫上，清晨各地大多在攝氏17到20度之間，白天高溫，北台灣約23到25度，比昨天稍溫暖一些，其他地方可以升至26到31度左右，日夜溫差稍大。

晚起鋒面通過，隨後東北季風增強，北台灣溫度略微下降，各地降雨機率也增加，尤其北部及東北部地區有短暫陣雨，降雨時間比較長，雨區也比較廣；至於中部及花東屬於局部範圍的短暫陣雨為主，其他地方則為多雲天氣。

今晚起西半部地區易有局部霧或低雲，影響能見度，請注意。

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根據環保署空氣品質預報資訊：今天白天東北季風減弱，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；晚起鋒面通過及東北季風稍增強，中部以南空品區位於下風處，污染物易累積，晚間西半部易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1120329