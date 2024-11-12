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女託買220瓶日本合利他命輸台 藥事法起訴

2024/11/12 18:06
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（中央社記者高華謙新北12日電）新北市蔡姓女子指示不明人士在日本購買300錠裝的「合利他命EX NEO」共220瓶，並委託友人申報進口貨物遭逮。新北地檢署今天依違反藥事法輸入禁藥罪嫌起訴蔡女。

檢警調查，「合利他命EX NEO」足以影響人類身體結構及生理機能，是藥事法規定的藥品，須經衛生福利部查驗登記，核准發給藥品許可證才能輸入，如未經核准而擅自輸入，即屬藥事法第22條規定禁藥。

檢警查出，蔡女明知上述規定，仍與她的姊姊合作，於民國111年9月前，指示1人在日本購買300錠裝的「合利他命EX NEO」共220瓶，隨後委由不知情的國際通運公司以及不知情的周姓與尤姓友人，向財政部關務署台北關申報進口快遞貨物各1筆，將合利他命藥品輸入台灣。

檢警追查，這批貨物運抵台灣後，經台北關人員檢視發覺可疑後開箱查驗，全案才曝光。

新北地檢署檢察官今天偵查終結，依違反藥事法輸入禁藥罪嫌起訴蔡女，至於蔡女的姊姊已遭雲林地檢署予以緩起訴處分，周姓、尤姓友人則因事前不知情、未參與且主觀上沒有違反藥事法犯意，罪嫌不足，獲不起訴處分。

根據台北地檢署網站，只要是藥事法所規範的藥品或醫療器材，都應先向中央衛生主管機關申請核准後，才能進口輸入；如果未經主管機關核准就擅自輸入的藥品，就屬於藥事法第22條所稱「禁藥」。民眾從國外未經核准擅自進口禁藥，會觸犯藥事法輸入禁藥罪，會被處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

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台北地檢署網站指出，若民眾出國在國外購買成藥後，回國時攜帶入境台灣，雖然合法，但只能在自用的合理範圍內攜帶藥品入境，超過數量者在入境時應先向海關申報才能攜帶入境。

日本知名保健品合利他命受台灣民眾歡迎，之前有網紅違法在網路上販售未經核准的合利他命遭移送檢警偵辦。此外，合利他命藥品公司去年1月發布聲明，指有消費者反映在網路上買到來路不明的合利他命產品。衛福部食藥署表示，藥品外觀無中文標示，疑為未經許可輸入禁藥，恐涉刑法可罰新台幣1億元。（編輯：林恕暉）1131112

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