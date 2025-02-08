台南元宵鹽水蜂炮 2/12下午3時起交管

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市鹽水蜂炮是每年元宵重頭戲，市警局新營分局今天宣布2月12日下午3時開始執行鹽水交通管制，直到活動結束。

新營分局今天指出，因應鹽水蜂炮，172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路）車潮將湧入鹽水，警方交管涵蓋172線、台19線進入鹽水忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路和金和路口、朝琴路和和平路口。

172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）若遇車流壅塞或神轎抵達，將實施汽車改道，改道路線包括新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛：172線-左轉新中路或新工路-右轉四維路-右轉台19甲線-左轉172線。布袋、義竹、學甲往新營方向車輛：172線-右轉台19甲線-左轉五福路-左轉新工路-右轉172線。

此外，鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能從鹽水區金和路進出；群眾儘量將車輛停放於岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）、新營工業區內道路（新中、四維、五福、八德、新太路等路段）兩側（供學甲、新營方面停放）、汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）。

透過 Google News 追蹤中央社

警方呼籲群眾應穿戴全罩式安全帽、毛巾、口罩、棉質厚衣褲及安全鞋等防護裝備，且和炮城保持5公尺以上安全距離；提防免扒手人潮推擠機會下手扒竊，汽機車應加大鎖，車內莫置放貴重物品、財物、證件等。

駕駛人勿將車輛停放鹽水國中操場施放區（蜂炮台旁）及鹽水區神轎遊行路線（重要街道），避免遭蜂炮破壞或引發火災。鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小及明達高中設置機動派出所，提供單一窗口受理報案、並有茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務。（編輯：孫承武）1140208