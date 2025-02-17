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隆乳30年漸變形發臭 台中65歲女雙側乳房全切

2025/2/17 10:21（2/17 11:11 更新）
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65歲陳姓女子30年前接受小針美容隆乳，近年來她的乳房逐漸變形、疼痛，甚至散發異味，經醫師診斷乳房已出現結節隆起、硬化，最終進行雙側乳房全切手術，取出填充物。（長安醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月17日
65歲陳姓女子30年前接受小針美容隆乳，近年來她的乳房逐漸變形、疼痛，甚至散發異味，經醫師診斷乳房已出現結節隆起、硬化，最終進行雙側乳房全切手術，取出填充物。（長安醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月17日
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）65歲陳姓女子為追求豐滿身材，30年前接受小針美容隆乳，近年來她的乳房逐漸變形、疼痛加劇，甚至散發異味，經醫師診斷乳房已出現結節隆起、硬化，最終進行雙側乳房全切手術。

台中市長安醫院今天發布新聞稿，乳房外科醫師李育嘉表示，早年的小針美容隆乳，因標榜免動刀、恢復快、效果永久，一度吸引大量女性施作。這些注射填充物，如液態矽膠、石蠟、奧美定，已被世界衛生組織列為可疑致癌物。

李育嘉指出，隨著時間推移，許多患者開始出現乳房硬化、變形、感染、植入物位移，甚至腐敗氣味等不良症狀。更棘手的是，這些填充物一旦進入人體，取出困難，往往需要多次手術，有些人不得不將乳房全部切除。

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陳姓女子術後恢復良好，隔天即出院，一週內順利移除引流管，擺脫長年不適。她感慨地說，年輕時愛漂亮，卻沒想到換來這麼多年的折磨，幸好有醫師的耐心解說與家人的鼓勵，才鼓起勇氣面對。

李育嘉提醒，許多求美者並不知道，這些填充物可能會壓迫乳腺組織、影響正常功能，甚至干擾乳癌篩檢，增加診斷困難與癌變風險。曾接受小針美容隆乳的女性，若出現異常疼痛、腫塊或乳房變形，務必及早就醫檢查，避免延誤病情。（編輯：謝雅竹）1140217

#世界衛生組織
#乳癌
長安醫院乳房外科醫師李育嘉（圖）提醒，若乳房出現異常疼痛、腫塊或變形，務必及早就醫檢查，避免延誤病情。（長安醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月17日
長安醫院乳房外科醫師李育嘉（圖）提醒，若乳房出現異常疼痛、腫塊或變形，務必及早就醫檢查，避免延誤病情。（長安醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月17日
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