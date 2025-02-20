加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

世界百大咖啡館名單出爐 Rufous第85台灣唯一入榜

2025/2/20 09:52（2/20 11:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025年咖啡展在西班牙馬德里舉行。（圖取自Coffee Fest網頁coffee-fest.com）
2025年咖啡展在西班牙馬德里舉行。（圖取自Coffee Fest網頁coffee-fest.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里19日綜合外電報報導）首屆世界百大咖啡館評選結果17日在西班牙馬德里2025年咖啡展公布，Rufous Coffee Roasters為台灣唯一入榜的咖啡館，獲得第85名。

排名是根據公眾投票與專家評審團的評分綜合決定，評審依據多項標準對咖啡館進行評估，包括咖啡品質、咖啡師專業知識、消費服務、創新、環境氛圍、永續發展性、糕點品質和穩定性。

Rufous Coffee Roasters也曾獲知名旅遊網站Big 7 Travel評選為「2019亞洲最棒的50家咖啡館」。

Rufous Coffee Roasters獲得世界百大咖啡館第85名。（圖取自facebook.com/RUFOUSCOFFEE）
Rufous Coffee Roasters獲得世界百大咖啡館第85名。（圖取自facebook.com/RUFOUSCOFFEE）

以下為世界百大咖啡館前十名，依序是澳洲雪梨的Toby’s Estate Coffee Roasters、美國阿肯色州的Onyx Coffee LAB、奧地利維也納的Gota Coffee Experts、澳洲墨爾本的Proud Mary Coffee、挪威奧斯陸的Tim Wendelboe、新加坡的Apartment Coffee、法國巴黎的Kawa、澳洲布里斯本的Coffee Anthology、馬來西亞八打靈再也市的Story of Ono、哥倫比亞波哥大的Tropicalia Coffee。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1140220

#法國
#哥倫比亞
#奧地利
#西班牙
#亞洲
#馬來西亞
#澳洲
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：