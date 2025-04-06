高中綠色化學創意競賽 雄女設計生物炭實驗奪金

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（中央社記者許秩維台北6日電）教育部與環境部共同舉辦高中綠色化學創意競賽，高雄女中團隊將可可殼製成生物炭，活化過硫酸鹽降解四環黴素，適用於分析生物炭特性，測試生物毒性評估等，獲高中組金牌。

為推廣綠色化學，教育部與環境部共同舉辦「113年度高級中等學校綠色化學創意競賽」，共有133隊、325人次報名參賽，分為普通型高中組及技術型高中組（高職）。

教育部今天發布新聞稿指出，高中綠色化學創意競賽決賽獲獎名單近日出爐，包括高中組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊、佳作2隊，高職組金牌1隊、銀牌2隊、銅牌3隊、佳作4隊；今年更新增創意獎及人氣獎，創意獎由評選委員遴選出5隊獲獎隊伍，人氣獎由複賽選手投票選出6隊獲獎隊伍。

由高雄女中教師呂雲瑞指導學生羅子茞、何采宣、王宜臻的作品「添加炭化可可果莢有效去除水中殘留四環黴素」，研究主題將可可殼製成生物炭，活化過硫酸鹽降解四環黴素，整體實驗設計完整，分析儀器齊全，適用於分析生物炭特性，測試生物毒性評估等，材料選擇具創意性及環保性，獲得高中組金牌。

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高職組部分，由高雄高工教師陳俞伶和林倩宇指導學生蔡學宏、謝宗錄、蔡長祐的作品「一炭就淨」，利用木麻黃果實生物炭吸附水中重金屬，改質實驗過程中避免使用複雜難以處理的化學原料，降低污染，並以物理或化學程序將銅離子回收，研究成果完整，實驗數據可證實其可行性且創意極優，獲得高職組金牌。

教育部提到，詳細獲獎名單已公告於「綠色化學教育網」，後續將與環境部合辦頒獎典禮，公開表揚獲獎的學校、師生，並邀請獲獎隊伍介紹作品與分享創作歷程經驗，展現獲獎作品的綠色化學創意理念，盼持續推廣綠色化學12項原則精神。（編輯：張雅淨）1140406