虐童案修法出養評估回歸政府 估5月底後上路

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（中央社記者曾以寧台北8日電）保母涉虐童致死案，收出養媒合引關注。衛福部修正相關辦法，未來機構僅進行收養媒合，出養評估回歸政府，昨天預告期滿，社家署今天表示，未有太多異議，估5月底送法規會後上路。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死案，震驚社會。當時針對國內收出養制度，及收出養媒合機構運作模式，受到廣泛討論。

衛生福利部社會及家庭署2月6日預告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」草案，昨天預告期滿。社家署副署長張美美今天接受媒體電訪表示，僅收到2則回覆，1則是來自台中市政府社會局，另1則是感謝政府支持兒權政策；整體而言，各界沒有太多意見，顯示本次修法方向符合民眾期待。

至於民間團體、地方政府與收出養機構部分，張美美說明，因進行修正前，就已先找相關機構團體充分討論，因此公告期間也沒有收到其他回覆意見。因此預計5月底送法規會，審議完後可公告上路。

本次修正重點，張美美說明，第1為可以辦理收出養業務的機構中，刪除文教事業機構，未來限制僅社會福利機構才可申請成為收出養媒合機構。第2則是以往媒合機構可以進行出養評估，但修法後出養評估回歸地方政府，媒合機構業務以接受收養申請為主；此項業務實際行政上已先行。

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此外，張美美指出，此次修正也加強收養人適性與收出養媒合評估，讓審查小組組成更為明確；且若媒合成功，會先行共同試著一起生活，並明確訂出共同生活期間的鑑定與評估方法；並加強地方政府對收養家庭的支持服務。

草案並新增明列，媒合服務者養媒合服務者於提供服務期間應遵守事項，包含在職訓練課程規定，及納入內外部督導機制提供社工人員支持與指導。且社工人員在職訓練中，應包括6小時有關兒童發展及辨識兒童受虐的敏感度課程。（編輯：陳政偉）1140408