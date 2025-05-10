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林承寬在越南行醫4年 3語問診盼做台商健康守護者

2025/5/10 19:39（5/10 19:51 更新）
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台灣醫師林承寬（站立持麥克風者）在越南行醫4年，觀察到當地許多台灣民眾在語言隔閡下，看病意願降低，決定在胡志明市設立中、越、英3語醫療中心，提升患者近用醫療資源能力。（林承寬提供）中央社記者陳家倫河內傳真 114年5月10日
台灣醫師林承寬（站立持麥克風者）在越南行醫4年，觀察到當地許多台灣民眾在語言隔閡下，看病意願降低，決定在胡志明市設立中、越、英3語醫療中心，提升患者近用醫療資源能力。（林承寬提供）中央社記者陳家倫河內傳真 114年5月10日
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（中央社記者陳家倫河內10日專電）台灣醫師林承寬長期關注國際醫療議題，4年前在COVID-19疫情期間到越南行醫，觀察到台商在語言、文化隔閡下常延誤就醫，近期決定在越南胡志明市開業，提供中、越、英3語服務。

林承寬畢業於高雄醫學大學，又赴美國哈佛大學攻讀博士學位，在台美產官學界累積多年經驗，專精國際醫療、移工健康與職業環境醫學等領域。2021年從美國遠渡重洋至越南，盼運用所學幫助當地台灣社群。

越南約有7萬台灣人，其中8成聚集在南部經濟重鎮胡志明市及周邊省市。2021年越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情正盛，林承寬初到越南，就目睹置身異國的台灣人在百年大疫下的無助與惶恐。

林承寬表示，台商在越南打拚，因語言隔閡，阻礙了醫療近用能力。越南醫療條件相對匱乏，但也有出色的部分，包括原廠疫苗、原廠藥、植牙、根管治療等具品質且經濟實惠，唯獨須有中間平台，幫助患者獲取資源。

在越南4年後，林承寬今年初在胡志明市開設醫療中心，今天正式開幕，涵蓋內科、外科、婦產科、耳鼻喉科、泌尿科、牙科、眼科、皮膚科等，並提供急診處置、健康檢查與跨國醫療轉介，定位為「全科迷你醫院」。

總結在越南的看診經驗，林承寬指出，以台灣社群來說，部分民眾會前往一些娛樂場所，因此性病防治是很重要的一塊；其中，愛滋病的事前、事後預防相當重要，否則染病後，是很龐大的經濟與身心負擔。

另外，他說，台商圈普遍存在拚酒文化，因此胃出血、胃潰瘍、胃食道逆流，甚至醉後嘔吐導致的食道撕裂傷都是常見疾病。最後則是傳染病預防，包括越南常見的登革熱、麻疹、A型肝炎等。

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林承寬表示，醫療中心常駐醫師加上合作醫師共計約30位，若再加上檢驗師、護理師等約50位；他能說中文、越文、英文，其他醫師則有專業醫療翻譯陪同。林承寬自我期許，要做在越台灣人的健康守護者。

林承寬坦言，在越南開業很辛苦，「這幾天為了開幕，壓力大到睡不著」。但他強調，台商若能在沒有語言隔閡下講述病徵、聆聽醫囑，會加強在越南就醫意願，在海外的健康將更有保障。（編輯：陳妍君）1140510

林承寬（右）畢業於高雄醫學大學，又赴美國哈佛大學取得博士學位，之後到越南行醫4年，能說中、越、英3語。他在國際醫療領域耕耘多年，落腳越南希望做當地台灣社群的健康守護者。（林承寬提供）中央社記者陳家倫河內傳真 114年5月10日
林承寬（右）畢業於高雄醫學大學，又赴美國哈佛大學取得博士學位，之後到越南行醫4年，能說中、越、英3語。他在國際醫療領域耕耘多年，落腳越南希望做當地台灣社群的健康守護者。（林承寬提供）中央社記者陳家倫河內傳真 114年5月10日
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