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海中和牛黑鮪全身寶 漁業署介紹多元料理嚐美味

2025/5/19 16:27
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）黑鮪魚號稱「海中和牛」，每年4至6月是洄游至台灣海域的高峰期，農業部漁業署與漁會等單位共同推廣，並介紹黑鮪全身是寶，可以多元料理方式品嚐。

漁業署今天舉行記者會，與中華民國全國漁會、蘇澳區漁會、東港區漁會、新港區漁會及台灣鮪延繩釣協會，共同推廣頂級國產漁貨—太平洋黑鮪，26日起，民眾上網搜尋「買魚去Go！Fish」網站的黑鮪專區，一鍵下單，在家即享產地直送黑鮪。

漁業署介紹，黑鮪為紅肉魚類，不僅蛋白質含量高，且富含不飽和脂肪酸（Omega-3）的EPA和DHA，營養價值高，黑鮪肉質鮮美甘甜，不同部位有不同的口感及烹飪方式。

漁業署舉例，大腹黃金三角，油花密布入口即化，為頂級生魚片首選，背部皮油與背肉脂肪含量低，除生食外也適合煎、炒料理，下巴（琵琶骨）及頰肉，適合煎烤，風味獨特。

骨肉為緊貼魚骨的嫩肉，風味濃郁，適合製作丼飯或壽司，而尾部肉質結實富有彈性，適合煎、燉或炸，全魚裁切的邊角料可加工製成魚鬆、罐頭等加工產品，一尾魚，多種吃法，達成全魚利用，發揮黑鮪魚的最大經濟與營養價值。

漁業署表示，太平洋黑鮪是大洋洄游性魚類，長期受國際漁業管理組織（RFMOs）的關注，台灣黑鮪捕獲量於民國92年達到約2300公噸高峰，但受氣候變遷及全球過度利用等影響，至101年降至214公噸歷史低點。

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漁業署指出，於民國99年訂定「捕撈太平洋黑鮪作業應行遵守及注意事項」，實施捕撈許可制、船位監控系統（VMS）、漁獲回報、總漁獲量管制、魚體標籤管理、重量限制及漁獲證明書制度。106年訂定「太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法」，透過國際合作與管理，黑鮪漁獲量已於113年恢復至2262公噸。

漁業署今年修正管理辦法，透過標籤管控，實施單船單航次可捕獲上限，並推動「獎勵去鰓提升漁獲品質措施」，強化管理同時提升漁獲品質。（編輯：管中維）1140519

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