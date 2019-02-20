吳敦義列總統人選提名4條件 不排除徵召

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨主席吳敦義今天表示，國民黨總統人選提名一定會提最強、最不會被攻擊、最沒有意外狀況、最有機會勝選的人；至於總統提名方式，也不排除徵召。

蘋果日報報導，委託世新大學針對2020總統可能人選進行對比式民調，韓國瑜支持度勝過台北市長柯文哲。吳敦義上午接受「周玉蔻嗆新聞」專訪被問及是否可能徵召韓國瑜表示，他持開放態度，在公平制度下，任何一個合格的黨員，都可以被推舉或是自己爭取提名。

主持人周玉蔻追問，是否一定要登記參加初選的人才可能成為總統被提名人，吳敦義說，這是基本的原則；主持人再問，不可能徵召？吳敦義說，也不能排除徵召，國民黨過去也曾用徵召方式。

主持人指出，從這樣的講法來看，未來國民黨初選勝出的人選，但若有民調很高者卻沒有登記，國民黨也可能徵召可能勝選者，不就是「換柱」事件重演，吳敦義說，不，那是要看公意。

面對主持人一再問到未來是否可能重演「換柱」事件，吳敦義說，對於假設的問題，他不隨便回答，「那是極不可能的狀況」。

吳敦義也說，是否要徵召韓國瑜，不是他一人可以決定的，一定要經過一個完整的程序。

如果最後初選勝出的人選，民調一直落後沒有登記的人，該怎麼辦，吳敦義說，會有尊重民調的方式，也會訪查民間看法，並且依照民主法制的程序，經過中常會、全國代表大會決定。

至於目前已表態參選的前新北市長朱立倫及前立法院長王金平是否夠強，吳敦義說，他不能評論，國民黨總統人選提名一定會提最強、最不會被攻擊、最沒有意外狀況、最有機會勝選的人，會層層考慮。

被問到何時宣布參選，吳敦義說，在適當的時機就會宣布，可能宣布參選也可能宣布不選，目前也沒有參選或不參選的比例，總目標是希望國民黨光明磊落重返執政。

國民黨總統初選遊戲規則未定，吳敦義近日拋出全黨員投票、黨員投票和民調各占比5成的構想，被外界批評為機關算盡、為自身量身打造。吳敦義說，他都採公開態度，交給智庫研究分析、舉辦公聽會後，做成初步建議，送交中常會。

主持人詢問全民調是否被排除，吳敦義說，不能說被排除，而是說不是百分百的民調，目前智庫正在討論各種方式、比例，包括過去國民黨曾經有過的制度、現在有人提出的建議都會討論。

吳敦義說，國民黨總統提名時程為4月初公告辦法、5月初選登記、6月進行初選、7月全代會上通過人選；至於立委提名，國民黨要拚過半席次，會擇優提名，約在4月間開始作業。

他表示，至於黨內有人提案，議員任期未滿1/2不得參選立委的1/2條款，今天下午中常會可能做是否要有這種限制的決定。（編輯：趙蔚蘭/謝佳珍）1080220