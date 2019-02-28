二二八72週年 吳敦義：記取教訓社會要團結

（中央社記者余祥28日電）國民黨主席吳敦義今天表示，二二八事件讓我們瞭解團結比分裂好，合作比分開好；前總統馬英九也呼籲應排除暴力事件，用愛與包容使二二八真正獲得平反。

今天是二二八72週年，吳敦義發表聲明指出，二二八事件令人遺憾與不捨，也讓我們瞭解「團結比分裂要好，合作比分開要好」。希望國人都能謹記二二八的歷史教訓，台灣社會內部要團結，兩岸關係也要持續和平穩定發展，才是人民之福。

吳敦義指出，在動亂的時代發生許多悲劇，有些人因而家破人亡，命喪牢獄，他的父親當年含冤入獄，並於2年9個月後獲釋返鄉，他完全能體會所有二二八受難者家屬的心情。

不過，吳敦義說，去年二二八和平紀念日，有人闖入慈湖陵寢向前總統蔣中正靈柩潑灑紅漆，前陣子也有青年跑去政治大學破壞蔣中正銅像，這些作為令人遺憾。蔣中正在二二八事件當然不是百分之百沒有責任，但蔣中正對中華民國、對台灣的貢獻，也不能隨便抹滅、任人侮辱。

前總統馬英九今天到二二八公園福德宮參香祈福，並向二二八紀念碑鞠躬致意及參觀「二二八事件中的受難民意代表」展覽。

馬英九受訪時表示，他今天參加二二八72週年紀念活動，心中很感慨。政府從1993年開始推動平反的工作，他在法務部長任內制定的二二八事件處理及賠償條例也實施完成，但還是有一些讓人感到遺憾的現象，包括破壞、污辱蔣中正銅像等。

馬英九認為，暴力的言語或行為都應排除，「面對歷史要就事論事，才能是非分明，面對家屬要將心比心，才能療傷止痛」。而最好的辦法就是愛與包容，期盼無論哪一方都應尊重這樣的精神，才能使二二八真正獲得平反，並讓人民接受。（編輯：張均懋）1080228