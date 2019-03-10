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311震災將滿8年 日台交流協會：台灣一直是朋友

最新更新：2019/03/10 14:56
日本311東北震災將滿8週年，由日本在台留學生組成的「謝謝台灣活動實行委員會」10日在台北地下街舉辦「謝謝台灣」活動，學生們上台致詞並鞠躬感謝台灣對日本311大地震的援助。中央社記者施宗暉攝　108年3月10日
日本311東北震災將滿8週年，由日本在台留學生組成的「謝謝台灣活動實行委員會」10日在台北地下街舉辦「謝謝台灣」活動，學生們上台致詞並鞠躬感謝台灣對日本311大地震的援助。中央社記者施宗暉攝　108年3月10日

（中央社記者游凱翔台北10日電）日本311東北震災明天將滿8週年，日台交流協會台北事務所新聞文化部長松原一樹今天表示，雖然東北震災是不幸的災難，但也因此了解日本身旁，一直都有台灣這個朋友。

西元2011年3月11日，日本時間下午2時46分，日本東北方海域發生規模9.0大地震，引發海嘯侵襲東北地方及關東地方海岸時，高度都超過10公尺；其中福島第一核電廠因為3座機組爐心熔毀，被視為是世界上最嚴重等級的核子事故。

由日本在台留學生組成的「謝謝台灣活動實行委員會」上午在台北地下街舉辦「謝謝台灣」活動。此活動目的是感謝台灣民眾在震災發生時對日本即時伸出援手，因此自2012年3月開始，連續7年舉辦感謝活動，而過去都在淡水舉辦，因天候因素上午臨時改在台北地下街舉行。

松原一樹致詞表示，明天是震災發生滿8週年，雖然震災是不幸的事件，但也因為這個災難了解到原來在日本身旁，一直都有這台灣這個朋友，至此之後每年都以日本在台留學生為中心舉辦感謝活動。

松原一樹也說，日台交流協會也透過此活動深化日本與台灣之間的連結，例如7年前曾舉辦此活動的台灣學生，去年開始在日台協會工作，也能因此培養人脈及經驗，為雙方交流作出很大的貢獻。

他也預告，「311東日本大地震八周年追悼感恩會」明天下午將在日台交流協會台北事務所舉行，也預祝今天的活動能圓滿成功。（編輯：林沂鋒）1080310

日本在台留學生組成「謝謝台灣活動實行委員會」舉辦的「謝謝台灣」活動邁入第8年，10日上午在台北地下街舉行，許多日本學生出席感謝台灣對日本311大地震的援助，並與台灣民眾一起摺紙鶴祈福。中央社記者施宗暉攝　108年3月10日
日本在台留學生組成「謝謝台灣活動實行委員會」舉辦的「謝謝台灣」活動邁入第8年，10日上午在台北地下街舉行，許多日本學生出席感謝台灣對日本311大地震的援助，並與台灣民眾一起摺紙鶴祈福。中央社記者施宗暉攝　108年3月10日
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