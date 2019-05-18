美中貿易戰 學者：牽涉經濟結構意識形態差異

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）美中貿易戰升溫，學者分析，美中貿易衝突並非單純牽涉貿易規範、規則，而是涉及經濟制度與意識形態根本的差別；雙方針對國有企業補貼的分歧是談判破裂的關鍵，貿易戰短期內不會結束。

中華民國國際關係學會今天舉行「中美經貿談判與美中台關係」座談會。與會的淡江大學中國大陸研究所副教授兼所長李志強表示，美中貿易問題存在已久，美國總統川普（Donald Trump）是在算總帳。

美國要求中國停止補助國有企業，他認為，這是談判失敗的原因；美國的要求，實際上是要改變中國經濟的體質。

另一名與談學者、國立台灣大學政治學系兼任教授楊永明表示，美中貿易衝突已非單純牽涉貿易規範或規則，而是涉及美中經濟制度與意識形態根本的差別。

楊永明指出，在美中貿易談判中，美國對中國提出的要求包括保護智慧財產權、禁止強制技術移轉、全面降低關稅和非關稅障礙、放寬外資進入中國大陸市場的規定、取消對國有企業的補助。

其中，對於國有企業的補貼，他認為是美中談判破局很重要的關鍵，這牽涉美中經濟制度跟意識形態的差異。美國認為對國有企業補貼是扭曲市場的行為，但對中國政府來說，可以透過中國的國有企業來主導產業發展、基礎建設等進行經濟發展。

楊永明觀察，美國跟中國的霸權競爭已展開，貿易跟經濟只是起手式。當前中美關係的發展牽涉制度跟意識形態上的差別，20年前美國並不擔心與中國之間制度的差異，但現在中國在很多方面都對美國造成威脅。

面對中國快速崛起，他預期，在貿易、科技、軍事與地緣政治經濟層面，美國應該會持續加強壓制中國的策略；也許美中會達成貿易協議，但後續科技戰、貨幣戰、地緣戰將會持續，儼然形成美中新冷戰的局面。

中華民國國際關係學會會長、淡江大學國際事務學院院長王高成認為，美中貿易衝突，短期內對中美關係是不利的。在川普上台前，美中關係維持穩定，大致是因為經貿關係；過去有人認為經貿是美中關係的壓艙石，但現在貿易關係已變成翻船石，成為美中爭執來源。

對於未來的發展，李志強預測，美中貿易戰將持續，短期內不會結束。目前美國與中國的經濟景氣處於不同的階段；美國處於高峰，短期內沒有下來的跡象，但中國正處於金融風暴可能爆發的階段。

川普日前宣布對價值2000億美元中國貨加徵關稅，由原先10%升高至25%，並考慮對其餘3250億美元中國進口商品加徵關稅。北京除宣布報復性關稅外，還威脅將採取進一步行動，例如出脫持有的美國公債。（編輯：郭萍英）1080518