友邦WHA發言 外交部：助國際瞭解台灣參與必要性

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）世界衛生大會（WHA）20日開議，友邦提出「邀請台灣以觀察員身分參與WHA提案」經2對2辯論，最終未能列入大會議程，不過，外交部表示，友邦發言有助各國與會代表瞭解接納台灣參與的必要性。

今年WHA於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開；WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。由於中國打壓，台灣自2017年起，連續3年未能參與WHA。

外交部今天發布新聞稿表示，WHA開會首日即討論14個友邦所提的「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」提案。友邦史瓦帝尼、宏都拉斯、馬紹爾群島、聖文森分別在總務委員會與全會代表台灣與中方進行「2對2辯論」，力主世衛組織應邀請台灣以觀察員身分出席WHA，以符合其成立宗旨，外交部對此表達謝意。

外交部表示，台灣參與WHA的議題最後雖未能列入大會議程，但友邦強力專業執言，有助與會各國代表瞭解台灣在增進全人類健康福祉所能做出的貢獻，以及接納台灣參與的必要性。中方代表僅能不斷重彈其曲解的「一中原則」等舊調，更凸顯中方只有政治考量，完全漠視台灣2300萬人的健康權益。

外交部指出，在總務委員會中，史瓦帝尼、宏都拉斯代表台灣友邦發言。史國衛生部長恩蔻希（Lizzy Nkosi）強調，若將台灣2300萬人民排除在外，WHO「全民均健」的成立宗旨將永遠無法實現；台灣參與WHA攸關人類健康的議題，中國設定政治前提至為無理。

恩蔻希也說，台灣是「全民健康覆蓋」的典範，並強調台灣不應成為全球衛生體系的缺口，台灣人民的健康權不應被剝奪。

宏國官員則呼應表示，WHO憲章揭櫫健康為基本人權，倘若排除台灣，將違反WHO成立宗旨；為有效預防、控制跨國傳染病的挑戰，不應將任何人排除在全球防疫體系之外。台灣致力保障人民健康福祉的成就，相關經驗可供各國學習。

總務委員會建議不納入議程，但在隨後進行的大會上，友邦再度提出要求，為台灣發言的是馬紹爾群島及聖文森，中國及巴基斯坦發言反對，各有3分鐘發言時間，大會最終仍依總務委員會建議，不列入議程。

外交部表示，相較友邦代表專業切題的發言內容，中方發言充滿蠻橫無理的政治語言，意圖以不實言論誤導國際，令人不齒。

同時，外交部再度嚴正譴責中方侵犯台灣2300萬人的健康人權，並強調參與WHO是台灣全民的共同期望。今年台灣爭取參與WHA獲得空前強勁的國際支持，顯示台灣訴求正當，也充分證明各國認清中國意圖以虛假言詞欺瞞國際社會的邪惡本質，瞭解中國無權、無法在WHO及WHA中代表台灣，而願意挺身支持台灣。外交部深信只要政府與民間持續共同努力，台灣重返WHA必定指日可待。（編輯：楊玫寧）1080521