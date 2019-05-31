兩岸政治協議監督通過 陸委會：鞏固民主防衛

（中央社記者繆宗翰台北31日電）立法院會今天三讀通過增訂兩岸條例第5條之3條文，未來兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」與公投通過。陸委會表示，本次修法完善兩岸政治議題協商談判的民主監督機制。

立法院下午三讀通過「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第5條之3修正草案，針對兩岸政治議題協商談判，建立國會雙審議，人民公投複決的高標準、高門檻的民主監督機制。主權國家地位與自由民主憲政秩序的毀棄或變更，也不得作為政治議題談判及協議項目。

大陸委員會隨後發布新聞稿，表示本次修法落實談判公開透明、人民參與及國會監督，鞏固民主防衛機制。

陸委會強調，兩岸政治議題協議攸關國家安全、全民利益及台灣整體未來發展，性質有別於一般協議，處理程序須受更嚴謹的規範。本次修法完善相關民主監督機制，建立一道堅實的民主防護網，守護人民的選擇權。

陸委會指出，今年1月2日中共發布「習五條」提出「一國兩制台灣方案」後，積極拉攏我政黨、地方政府、民間團體及各界人士進行所謂的「民主協商」，意圖統戰分化台灣社會，壓迫消融中華民國國家主權。

陸委會表示，中華民國是主權國家，民主、自由是台灣社會的核心價值，台灣人民有權利決定自己的未來，絕不會屈服在武力恫嚇與併吞威脅之下，這是政府一貫的兩岸政策立場，也是台灣絕大多數民意的共識。（編輯：林克倫）1080531