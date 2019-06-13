86天初選波折 卓榮泰宛如石磨心

（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨主席卓榮泰今年1月臨危受命，扛下黨主席重責，原是要帶領黨機器打2020大戰，卻先在初選這關經歷蔡賴內戰，夾在兩陣營間有如「石磨心」的卓榮泰，展現溝通協調力，撐住各方壓力，總算讓86天的初選波折落幕。

民進黨去年九合一大選慘敗，總統蔡英文請辭黨主席；在黨危難時，卓榮泰成為黑馬，獲黨內中生代跨派系共推，從幕僚角色一腳跨進戰場前線，臨危受命承擔團結改革重擔。

淡出政壇多年、在田園悠哉寫意的羅文嘉也被卓榮泰請來，接下黨秘書長一職，回到刀光劍影的戰場。

民進黨3月在逆勢中守住新北、台南立委補選，這是卓榮泰和羅文嘉上任後第一場真正操盤的選戰，卓榮泰負責協調派系，羅文嘉調派黨部組織，兩人合作無間；選前之夜太陽花學運領袖林飛帆現身三重為立委余天站台，羅文嘉更扮演關鍵的推動力量。

只不過，立委補選勝選的喜悅只有一天，前行政院長賴清德3月18日拋出震撼彈，投入民進黨總統初選，開啟了蔡賴之爭的內戰戰場。

原本，外界都認為只有蔡總統一人要出來競選，初選辦法只是「走過場」，但賴清德加入戰局後，總統初選規則與時程是否修改，蔡賴陣營幾度交鋒，卓榮泰、羅文嘉也被捲入戰火。

卓榮泰曾被嗆當初制訂時程是「誤判、草率、便宜行事」，羅文嘉舌戰黨內，一度在記者會哽咽。在黨內拉鋸中，還爆發謝系內戰，同屬謝系子弟兵的卓榮泰和中執委林耀文在中執會上你來我往；謝系出身的蔡陣營發言人阮昭雄，也槓上前老闆卓榮泰，批卓有失中立。

兩次中執會，從無共識散會，到最後拍板初選方案，卓榮泰、柯建銘密集找賴清德協商是其中關鍵。羅文嘉事後曾向媒體解密，在第二次中執會前的週末，大家從早餐吃到宵夜，開了數不盡的會，一切就是希望5月29日不要開惡例強行表決。

羅文嘉透露，卓榮泰在這段時間做得非常多，遠比想像多，而當卓榮泰選擇向歷史與制度負責時，他是感動的；卓榮泰選擇人煙稀少這條路時，他一定陪著卓榮泰。（編輯：楊凱翔）1080613