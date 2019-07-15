韓國瑜參選總統 謝長廷關注民調走向

（中央社記者楊明珠東京15日專電）中國國民黨總統候選人初選結果由韓國瑜獲勝，駐日代表謝長廷今天在臉書表示，現在開始會有很多民意調查，再來公開發表的一大部分是策略性民調，試圖帶風向，影響民意。

謝長廷表示，韓國瑜將代表國民黨成為2020年總統候選人，離投票日還有半年，許多變數會影響選民，最準確的還是明年1月11日開票的結果，票沒有開出來都還有變化，都要戰戰兢兢努力，這是民主政治的不確定性，也是民主政治可貴的地方，台灣要成為亞洲民主政治的典範，台灣人民要有智慧擺脫假新聞、假民調的干擾。

謝長廷之前在臉書（Facebook）上傳文章表示，日本政界及日本放送協會（NHK）等媒體也很關心台灣的總統大選。國民黨參與總統初選的有郭台銘，是收購日本電機大廠夏普的鴻海創業人，在日本大家都知道，另外，韓國瑜自去年底以來，在日本知名度也很高。

謝長廷說，有一次他跟日本國會議員聚餐，中途這些人說要介紹韓國瑜給他，讓他滿頭霧水，不久一位「跟著月亮走的人」進來，要求跟他拍照。

謝長廷表示，日本人了解的都是大政策，例如跟中國的距離、自由化等經濟及能源政策，較少觸及台灣媒體常出現的問題，例如吹牛、說謊、鴨霸、落跑或執行力等。

他說，民調支持度高低也是日本人感興趣的問題，他常被問到這問題，他一貫回答是在特定政黨初選期間，那個黨候選人的民調都會偏高，要等9月政黨提名完畢，確定整合或分裂的狀態，那時跟最後結果比較接近。（編輯：郭中翰）1080715