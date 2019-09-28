海外後援會成立 韓國瑜肯定台商心繫台灣

（中央社記者程啟峰高雄28日電）國民黨總統參選人韓國瑜海外台商後援會今天下午成立，200多名海外台商齊聚國民黨高雄市黨部，人手一支小國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」，場面熱烈，韓國瑜肯定台商心繫台灣。

韓國瑜致詞感性表示，台商就像一個種子飛到世界各地的土地，扎根後慢慢成長茁壯，不管人在哪裡，總是心繫台灣、心繫中華民國，引來台商熱烈歡呼。

韓國瑜說，廣大台商朋友常在國際間移動，大家都非常憂心，2020年中華民國會不保，我們給了民進黨很多機會，但這3年半換來太多失望，相信大家心中都有堅定信念，希望中華民國越來越堅強、越來越壯大。

後援會成立大會上，國民黨高雄市立委參選人也一字排開，受到在場台商熱烈支持。韓國瑜則以「一隻小鳥需要兩個翅膀才能飛」，強調總統、立委選舉都重要，希望台商也要支持國民黨提名的立委參選人。

韓國瑜隨後分別授旗給各大洲後援會代表，全場還高聲合唱「中華民國頌」、「愛拚才會贏」為韓國瑜加油打氣，場面熱絡。

韓國瑜競選辦公室指出，現場挺韓的台商來自巴拉圭、南非、美國、哥斯大黎加、瑞典等世界各地，響應韓國瑜所發出的「穿雲箭」專程返台力挺韓國瑜。(編輯:孫承武) 1080928