韓國瑜：香港問題的核心是反港獨雙普選

（中央社台北14日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，香港的核心問題是「反港獨、雙普選」，香港政府和北京政府要想和港人心靈契合，應立刻開始聆聽這6個字，相信港人「一定會熱切地接受」。

韓國瑜並指出，香港的現況，警察連大學校園都進去了，這是「違反全世界學術自由的」，因為「大學是神聖不可侵犯的」。

此外，韓國瑜晚間在臉書發文表示，港警進入校園一事，他完全無法接受，校園是不可侵犯的，「暴力無助於解決爭議，唯有對話才是唯一的方法。」香港如同一張有四隻腳的桌子支撐著，這四隻腳就是：廉能、法治、效率、自由化，如今卻面臨法治跛腳，讓桌子失去平衡面臨倒塌。

韓國瑜下午由其國政顧問團陪同舉行外媒座談會，向「台灣外籍記者聯誼會」（TFCC）會員，說明他對兩岸、香港問題等看法。有媒體詢問他對制定「難民法」以容納來台港人的看法，韓國瑜並未對此回答，而是提出上述看法。

他表示，香港真正的核心問題，就是「反港獨、雙普選」6個字。未來香港特首直接由港人直選，香港的立法會議員也由港人直選，而香港基本法則宣示「反港獨」。這樣「反港獨，北京政府放心；雙普選，香港市民放心」，相信廣大的香港市民一定會熱切地接受。

韓國瑜指出，北京當局時常在媒體上強調「心靈契合」，如果想和香港人民心靈契合，如果港府也想和香港人民心靈契合，用「反港獨、雙普選」這6個字，基本上就能把香港的核心問題全部表述清楚。

他說，香港的局面如果持續惡化，生產力恢復不了，損失的將是700萬香港人。對北京來說，「一國兩制」更會受到嚴厲的挑戰和質問。因此，香港政府和北京政府應該立刻開始聆聽「反港獨、雙普選」的呼聲，承諾香港人民「自己來決定自己的民主自由」。

韓國瑜並呼籲北京，「民主自由不是洪水猛獸，民主自由是普世價值」。中華民國台澎金馬實施了幾十年的選舉，2300萬人對民主自由已經完全適應，也視為「最高不可取代的價值」，「我們今天還是一樣，中華民國，沒有台獨」。

他同時呼籲港府傾聽香港人民的聲音，並與人民對話，儘快讓局勢穩定，恢復往日治安良好、政府高效率、高經濟自由度的榮景。（編輯：邱國強/林克倫）1081114