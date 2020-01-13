台灣大選結果 馬來西亞官方及媒體冷處理

（中央社記者郭朝河吉隆坡13日專電）儘管蔡英文總統成功連任，但馬來西亞官方並無發出恭賀聲明，媒體也只是持平報導選舉成績，反而對來自馬來西亞的羅美玲以新住民身份當選立委更加關注。

蔡英文以超過817萬票擊敗國民黨總統候選人韓國瑜，民進黨也在立院113席中斬獲61席，維持單獨過半局面，但馬來西亞官方對台灣選舉採取冷處理，沒有發聲明祝福蔡總統，各華裔部長也未特別對台灣發出任何恭賀文。

馬來西亞各大媒體對台灣選舉成績報導採取低調的態度。尤其是中文媒體，相較於上一屆有學者與時事評論員發表一些選舉分析文章，本次幾乎只是純粹報導選舉成績，對於選舉後的台灣未來形勢並無深入分析。

不過，由於來自馬來西亞的羅美玲以新住民代表，順利當選民進黨不分區立委（名列第4名），反而獲得本次馬來西亞媒體特別報導，成為這次台灣選舉報導新聞的重點。

50歲的羅美玲是第3代馬來西亞華人，她在麻六甲出生與成長，1987年到台就讀國立台灣師範大學地理學系，之後嫁給前南投縣議會議長吳棋祥，2014年以無黨籍身分當選南投縣議員，成為第一位新住民背景的議員，2015年在蘇嘉全向蔡英文推薦後加入民進黨。

馬國華社研究中心研究員莊仁傑認為，從台灣投票結果來看，算是合理，尤其民進黨和國民黨都大力號召支持者出來投票，成功推高投票率，顯示了各自擁有的強大基本盤。

同時，從兩大陣營的票數來看，可看出部分中間選民的投票傾向並非一致，有些甚至三張票都分投不同陣營，這可以當作政黨未來拉票的研究參考。

他表示，大部分馬國華人對於台灣政治仍然停留在藍綠和統獨的二分法，因此除了會關注民進黨和國民黨外，其他小黨派都不注意，對台灣選舉的看法仍然以簡單二分的藍綠為看點。

根據莊仁傑觀察，在馬國偏向支持綠營的人士對於民進黨的勝利歡欣鼓舞，也一掃之前的憂慮擔心，包括國民黨勝利後台灣可能會變成另一個香港；不過，偏向藍營的人則大罵選舉結果，認為台灣人在台灣經濟這麼糟糕下，不應該再選民進黨繼續主掌中央政府。

莊仁傑認為，過去4年民進黨執政中央進行了許多社會和經濟改革，他看好未來四年改革會繼續深化。他本身最希望看到新南向政策能進一步推展，台灣的經濟模式能順利轉型，而社會正義方面也能進一步發展，成為亞洲各國的楷模。

不過，他擔心民進黨的某些快速改革方案會造成副作用，並造成台灣社會分裂，因此要如何彌補這些傷痕，包括如何拉攏韓國瑜的粉絲，讓社會能和諧達到共識，將是台灣接下來要面對的問題。（編輯：高照芬）1090113