駐印度代表田中光：大選顯現台灣民眾拒一國兩制

（中央社記者康世人新德里14日專電）駐印度代表田中光昨天接受印度官媒DD India訪問時說，這次總統大選展現台灣民眾選擇自由民主制度，拒絕「一國兩制」的強烈意志。

台灣民眾11日選出第15任總統、副總統及第10屆立法委員，印度官媒DD India電視台英語頻道，於13日製作特別節目，由印度知名政論家拉瑪昌卓（Ramesh Ramachandran）主持，邀請駐印度代表田中光和印度前駐南韓大使塔雅爾（Skand Tayal）就台灣總統大選、兩岸情勢與台印關係、印太戰略等發表評論。

答覆主持人提問時，田中光表示，這次大選展現台灣民眾選擇自由、民主制度及生活方式的強烈意志。他也感謝美國、日本及共享自由、民主等共同價值國家的賀電，並期盼在共享的價值基礎上，持續與這些國家深化友好合作關係。

被問到有關一國兩制、九二共識及中共對台文攻武嚇等問題時，田中光引述蔡總統的觀點指出，兩岸只有一場歷史性會談，但並沒有九二共識。而這次選舉結果也展現台灣人民絕不接受「一國兩制」的民意，北京必須體認台灣民意，台灣將本著蔡總統在國際記者會所提出「和平、對等、民主與對話」等四大原則，尋求與中國良性交流，甚至重啟兩岸對話。

田中光表示，過去數月，政府持續關注香港爭取民主自由的動態發展，並將以和平、對等、民主和對話等四原則，謹慎處理兩岸關係。

塔雅爾指出，這次台灣大選已展現台灣多數民眾傾向維持兩岸現狀及保有台灣意識；而香港反送中運動可看到中國試圖透過「一國兩制」，改變香港的自由、法律和警察制度，成為和中國各地一樣的制度，這證明「一國兩制」根本行不通，台灣民眾也在關切香港局勢的同時確認「一國兩制」無法信任。

塔雅爾也認為，台灣位居印太地區的重要位置，具關鍵地位，但中國近來不管在南海、有爭議的邊界等都出現躁進及使用武力脅迫，讓區域國家對中國的擴張普遍感到威脅，印度應對台灣寄予同情。此外，也呼籲兩岸應和平對話，不應使用武力，

至於中國推行的「一帶一路」，田中光說，根據各國的報導，「一帶一路」已造成若干國家陷入「債務陷阱」，提醒各國參加前應仔細研議。

談到台灣新南向政策、印度的「東進」（Act East）政策與台印雙邊關係未來發展時，田中光說，蔡總統提出新南向政策，印度是最重要國家之一，不僅要擴大台印間的貿易、商業投資關係，還要擴大雙方的教育、文化、區域安全、氣候變遷、反恐等全方位關係。

塔雅爾則指出，台灣是國際產業供應鏈的一環，且有強大的資訊（IT）硬體製造業，印度正推動更多資訊、電子硬體「來印度製造」（Make in India），台灣可成為印度主要合作夥伴，盼有更多台商到印度投資、製造，台商絕對可成為印度市場主要參與者，為「來印度製造」做出貢獻。（編輯：陳惠珍）1090114