共機繞台 江啟臣指傷人民感情郝龍斌批相當不智

（中央社記者劉冠廷台北10日電）中共軍機再度繞台，國民黨主席參選人、立委江啟臣今天表示，對岸這樣的小動作，傷害的都是台灣人民的感情；前國民黨副主席郝龍斌也說，這時做這種挑釁，沒意義也相當不智。

中共多架軍機昨天繞台進行遠海長航訓練，共軍證實此事，指是針對台海安全形勢和維護國家主權的必要行動，並強調，有決心和能力挫敗一切「台獨」分裂活動。

郝龍斌今天上午則透過臉書表示，全世界都在為防疫作戰，現在大陸的軍方也應該要全力投入防疫工作，在這個時候還做這種挑釁，不但沒有意義的，也是相當不智的一種作為，他認為，善意才是交流合作的基礎。

對於共軍再度繞台，江啟臣上午在出席國民黨立法院黨團所舉辦的「議事運作研習營」前，受訪也表示，現在正值兩岸要共同防疫的時刻，這時發生共機繞台的事件，的確會讓台灣人民的感覺很不好，再次呼籲北京當局，在防疫的當前，應去思考兩岸如何共同合作防疫。

江啟臣強調，與其派戰機，倒不如思考如何減緩疫情，如果只是在此時有這樣的小動作，不管針對的是什麼，傷害的都是台灣人民的感情，只會把台灣人民越推越遠。

媒體詢問，這是否與準副總統賴清德訪美有關，江啟臣說，外界的揣測是認為有此關聯性，但不管目的是什麼，在兩岸急需合作防疫的時候，不管是在兩岸之間，或是台灣在國際的參與上，應該讓台灣人民感受到對岸的善意，派戰機繞台，只會徒生民眾對大陸的不滿，這對兩岸要對話、合作、和解沒有正面幫助。

國民黨團總召林為洲表示，從報導看起來似乎與賴清德訪美有關，但這是很不智的作法，因為現在兩岸共同在防疫，病毒不分國界，不論全球或是兩岸，大家最關注的是防疫這件事，這時候製造兩岸的緊張對立，對於共同合作有不利影響。（編輯：蘇志宗）1090210