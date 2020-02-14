10天後開學 澳洲駐台官員攜萌兒宣導正確洗手

（中央社記者陳韻聿台北14日電）因應武漢肺炎，高中以下學校延至25日開學。為強調確實清潔手部的防疫重要性、減少校園感染，澳洲駐台辦事處行政處長郭瑞哲攜自己的兩名澳日混血學齡兒親自上陣，拍攝逗趣宣導影片。

據了解，郭瑞哲（Richard Quinn）曾親自向代表處人員示範如何正確洗手，也常抱怨孩子不確實洗手、造成防疫漏洞，代表處人員因此建議拍攝相關宣導影片，分享給更多孩子和每逢季節交替或流行疾病爆發，就為照顧家人焦頭爛額的父母。

影片中，郭瑞哲先作開場白，表示一年中的任何時間，保持良好個人衛生習慣都十分重要，這也是為何代表處會敦請訪客消毒和清潔手部。

接著，8歲的亞歷山大（Alexander）在父親的指引下，一步步正確洗手，並用「唱一小段澳洲歌謠的時間」，分別完成以肥皂搓揉和沖洗雙手的步驟，6歲的弟弟約書亞（Joshua）則在一旁伴唱。

儘管武漢肺炎引發台灣民眾搶購口罩，已有數名衛生專家公開表示，確實清潔手部和保持良好個人衛生習慣對防疫的重要性更甚戴口罩。

為因應武漢肺炎疫情，澳洲政府對外籍人士發布暫時性旅遊限制，任何2月1日起曾待過中國大陸（不含香港、澳門）的外籍旅客將遭拒絕入境澳洲，時效為自旅客離開或過境中國大陸起算14天。外電報導，澳洲政府今天將相關限制延長實施一週。

根據駐台代表處官網，相關限制不適用自台灣出發，且在上述期間未曾到過中國大陸（不含香港、澳門）的外籍旅客。澳洲政府對台灣的旅遊建議級數也不變，目前仍維持第一級的「採取正常安全預防措施」。（編輯：林興盟）1090214