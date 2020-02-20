防疫優先 綠委籲各機關暫緩不必要年度考評工作

（中央社記者王揚宇台北20日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，各行政機關抽調人力投入防疫工作，民進黨立委周春米、黃國書、賴惠員今天呼籲，在全民防疫的非常時期，希望各機關暫緩不必要、無迫切性的年度考評工作，以防疫為優先。

周春米、黃國書、賴惠員與台灣公務革新力量聯盟、台灣警察工作權益推動協會、消防員工作權益促進會，今天在立法院召開「非常時期停止績效競賽，呼籲暫停各類考評全力防疫」記者會，說明相關訴求。

周春米表示，防疫時期人力調度上已經十分吃緊，各機關還要分派人力進行績效考評甚至是獎項競賽，在此非常時期，防疫是全民最重視的事情，不能出現任何漏洞，而且事有輕重緩急，呼籲各行政機關應以防疫工作為重，不要再把人力耗損在形式上的績效考評。

黃國書指出，全國國中小將於25日開學，而包括幼兒園，高中、國中小等都有各類評鑑機制，例如國中小有綜合視導，在防疫優先的考量下，應暫停不必要與沒有迫切性的評鑑工作，不要造成第一線工作人員的壓力，各政府單位也應進行盤整，做出必要調整。

賴惠員說，防疫優先是台灣最大的共識，消防人員作為緊急救護與防疫前線，為做好準備全力防疫，不論中央或地方均有針對外勤分隊進行業務調整，但目前消防署對於地方縣市評比上，僅有救護方面通知延後，對於其餘的評比項目，呼籲消防署盡速做出延後或是取消的判斷，讓各縣市更專注於防疫業務中。

台灣公務革新力量聯盟秘書長何昀峯說，近來聯盟接獲許多公務員陳情表示，績效考評工作影響防疫工作，在防疫時期，有些單位的績效指標項目未必適切，例如舉辦大型活動等，像此類型的指標就應適度作調整，而且做好防疫，就是做好績效考核。（編輯：蘇志宗）1090220