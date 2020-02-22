二二八73週年遊行 盼政府持續落實轉型正義

由多個民間團體共同舉辦的「228．0拒絕遺忘 堅持反抗—二二八73週年紀念行動」22日下午在台北正式登場，希望透過眾人上街遊行，帶領民眾共同反思二二八事件對台灣社會的影響。中央社記者張皓安攝 109年2月22日

（中央社記者陳韻聿台北22日電）二二八事件將屆滿73週年，40多個民間團體今天舉行「228‧0紀念行動」，邀請民眾上街親歷相關歷史場景。現場有不少年輕人，還有父母帶小孩參加，他們都強調歷史記憶傳承的重要性。

今天的遊行主題為「拒絕遺忘，堅持反抗」，為陳文成基金會等公民團體第4次舉辦，邀請民眾共同反思二二八事件對台灣社會的影響，同時督促政府持續推動、落實轉型正義。

時代力量黨主席徐永明、立委陳椒華、王婉諭及秘書長陳志明等人，也參與這場活動。

數百名參與者穿著深色服裝，有民眾舉著綿長、沒有文字的白布條，先在太原路和南京西路口的日新國小集結，接著一路走過天馬茶房、專賣局台北分局、台灣廣播電台和台灣行政長官公署（今行政院）等二二八事件地點，參與團體代表沿途透過大聲公一一唸出受難者和失蹤者姓名，並解說各地點的歷史意義。

一名32歲的媽媽、親子共學團領隊受訪時說，歷史記憶的世代傳承很重要；參加今天的遊行前，共學團父母已透過各種影音資料向孩子初步說明二二八事件，但現場聽他人分享故事和知識，這樣的體驗卻是無可取代。

這位媽媽說，小孩能以自己的方式理解歷史，他們發現過去與現在不同，就會有動力探索，甚至提出成人或許從未細想的問題，例如上週參觀台北二二八紀念館後，就有小孩問，政府為什麼殺那麼多人。

每年都參加紀念遊行的20多歲李姓大學生說，儘管政府曾公開道歉，二二八事件真相仍未被徹底釐清。他認為，事件發生時，台灣社會即已被撕裂，因此沒有理由以「避免撕裂社會」為藉口，拒絕面對或記憶歷史真相。他還說，年輕世代多認為二二八事件「已經過去」，但其實它的當代意義仍在。

45歲的周姓女士說，二二八事件至今仍只見被害人，加害人面貌模糊，甚至連受害者後代都不見得了解相關歷史。她認為，真相當然可能帶來傷害，但這是生活在台灣的人必經的認識自我和蛻變過程。

抵達遊行終點行政院後，主辦單位舉行紀念儀式，以手語傳達已故政治犯柏楊的詩句：「在那個時代，有多少母親，為她們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣」，以此「無聲」形式表達受難者與家屬說不出的心聲。

鄒族白色恐怖受難者高一生之子高英傑也演唱自行改編的部落歌曲「天神之歌」和「大家來吧」，分別傳達對天佑台灣和迎向新天地的期盼。隨後，在高一生獻給妻子的「長春花」歌曲聲中，活動參與者將一片片長春花瓣灑在地上，向受難者致意。（編輯：蘇龍麒）1090222