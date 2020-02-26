政院明審武漢肺炎特別預算 產業振興紓困404億

（中央社記者顧荃台北26日電）行政院會明天將討論因應武漢肺炎的特別預算，包括抵用券等產業振興紓困方案共新台幣404億元，以及防疫與社會救助經費196億元。

Kolas稍晚補充表示，600億的特別預算中，防疫隔離假的補償金總計匡列18億；抵用券則匡列20億。至於詳細的執行規劃、使用方法，相關部會近日內將提出規劃。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，預計將在明天行政院院會通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，是依2月25日立法院審議通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條規定編定，經費上限為600億元，經費來源以移用前年度累計的歲計賸餘300億元，並舉債300億元支應。

Kolas指出，特別預算中有關社會救助與醫療保健的「防治」經費編有196億元；有關農業與經濟服務支出的「紓困及振興」經費編有404億元，分別由原民會、客委會、通傳會、內政部、教育部、經濟部、交通部、農委會、衛福部、文化部及海委會等11個相關部會提出，總計600億元。

Kolas說，紓困及振興的內容，包括觀光產業行銷與補助、建置防疫服務平台、執行國境檢疫、中小企業融資保證、企業貸款利息補貼、餐飲商圈夜市或藝文振興抵用券、補助陸海空運、農漁業者產銷調節與利息補貼、購置病毒檢驗試劑耗材與儀器、防疫隔離假之補償金、海上防疫勤務所需的油料及維修費等。

至於外界關注的防疫補償與抵用券編列多少經費，Kolas表示，詳細的預算內容，將以明天院會通過內容為主。（編輯：張良知）1090226