客庄旅遊券遭質疑 李永得：加碼概念照顧偏鄉

（中央社記者陳俊華台北5日電）國民黨立委林思銘今天說，客委會在紓困特別預算編列新台幣1.32億元擬發行電子旅遊券，恐與行政院的振興抵用券疊床架屋；客委會主委李永得說，這是基於照顧特別偏鄉的客庄，是加碼、加值服務。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，今天繼續審查中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案。

國民黨立委林思銘質詢時指出，客家委員會這次在特別預算中總共編列1億5000萬元，辦理客家產業展售會、相關行銷活動編1800萬元、補助遊客到客庄旅遊所需經費則有1億3200萬元，他要問「電子旅遊券」的使用方式及執行方式。

李永得答詢時表示，客委會在3年前開發「浪漫客」app，推廣客庄智慧旅遊，下載後就能得到客庄交通、景點、商店資訊；去年369振興旅遊方案時，發放10萬份、每份600元的觀光旅遊券，在一天之內被搶光，限定在客家基本法中70個客家重點鄉鎮消費。

李永得說，這是希望幫助客庄偏鄉微型企業有多一點生意，大約有2000多家店家，只要有智慧手機就可進行，不用增加其他設備，從發行電子券、消費、核銷都在數位環境完成，「成本幾乎是0」，唯一成本就是輔導商家加入。

林思銘問，會被遊覽車載去客庄旅遊的，都是中高年齡的消費群，他們都會使用嗎？是否有評估執行成效。李永得說，只要有智慧手機就會用，重點是客庄微型企業生意機會能增加，「可能有些比較年長的比較沒辦法接近到這個使用方式」，但資源非常有限。

林思銘也質疑，電子旅遊券與行政院推出的振興抵用券，恐會疊床架屋。李永得說，基於照顧特別偏鄉的客庄，「可以說是加碼、加值服務」，比如說去年是搭配觀光局推出的住宿、交通補助，在這基礎上如果再有600元的客庄旅遊券，就會吸引民眾到客庄旅遊。（編輯：黃國倫）1090305