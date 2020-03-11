江啟臣：常會最高決策機構 與集體決策平台相輔

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨主席江啟臣今天首次主持中常會，他日前提出集體領導，遭黨內質疑恐與中常會疊床架屋，他今天致詞時特別強調，中常會是最高權力決策機構，未來集體決策平台將與中常會相輔相成，一定可讓黨戰力倍增。

江啟臣今天首次主持中常會，並致送證書給第20屆第2任選任中常委。

江啟臣致詞時表示，看到新的中常會組成，其實就是國民黨的世代傳承、世代融合，他相信每一個世代都有它的價值跟意義，缺一不可。

他說，這一屆的中常委，有對黨務嫻熟的前輩，有來自地方的縣市長，也有在第一線的民意代表，國民黨就是需要成為這樣的一個包容兼蓄的政黨，讓各個世代、領域群策群力，達成改革目標。

他從黨主席補選競選期間，就一直強調國民黨這個百年的政黨，需要重設計；就如同很多的百年品牌一樣，除了保有經典，也要創新改變，推出新的商品。

因此，他提出了黨務改革、政黨路線、人才政策三大改革面向，未來會陸陸續續有具體的方案及作法，當然也會在中常會上與各位中常委充分的溝通，做出最符合黨員期待，最能回應社會脈動的國民黨改造工程。

至於黨內對於集體決策平台與中常會的關係有些疑問，他再次重申，中常會是在國民黨組織章程中明訂的最高權力決策機構，負責黨務的運作決策、黨中央人事晉用的追認、黨內公職候選人的提名討論，這些功能「不能被取代」。

江啟臣說，未來的集體決策平台將與中常會相輔相成，除了黨主席外，還有秘書長、立法院黨團幹部、地方縣市長以及中常委代表共同組成，為的是讓黨在面臨外部事件以及政治攻防上，能有快速、一致的表現，免除過去國民黨給人民反應太慢、不接地氣的刻板印象。

他相信中常會與決策平台的相輔相成，一定可以讓國民黨戰力倍增。

在黨務主管的人事任命方面，江啟臣說，相關的人選已經緊鑼密鼓的接觸中，都是適才適所的人選，也都是一時之選，等到人選確認後，再向中常會報告。

他說，他會謙卑聆聽每一位中常委的建議，從中討論，找出最佳的解決途徑，未來的國民黨，絕對不會是一言堂，也絕對沒有誰說了算，大家共同付出、一起承擔。

江啟臣說，感謝在座的中常委願意在黨最辛苦的時候站出來承擔，大家一起破釜沉舟、大破大立，讓國民黨更好，讓中華民國更好。（編輯：紀淑芳）1090311