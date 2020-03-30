立院防疫新措施首日實施 總體秩序大致良好

立法院為防範武漢肺炎，30日起對各委員會採訪媒體發放號碼牌，控管進入會議室的人數。中央社記者徐肇昌攝 109年3月30日

（中央社記者王揚宇、范正祥、劉冠廷台北30日電）防堵武漢肺炎，立法院最新會議室管理措施今天實施，與會官員、助理、媒體需領號碼牌進場；有媒體認為號碼牌太少，也有官員進不去會議室在走廊等待，不過，總體秩序來說大致良好。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，立法院為避免群聚增加感染風險，23日公布一項防疫措施，即各委員會召開會議時，各會議室扣除立委及部會首長，除群賢樓9樓大禮堂人數上限為80人外，其餘會場人數儘可能維持在50人以下。

立法院隨後在27日發布訊息進行調整，內容包括各委員會會議室以「發放號碼牌」方式進行人數管理，群賢樓9樓大禮堂80人，其餘各會議室50人（不含委員及部會首長；其助理或幕僚以1人隨行為限），並於30日實施，而號碼牌發放時間為上午8時20分至8時50分。

至於號碼牌發放方式分為3類：媒體部分（含攝影記者人員）預留2成的號碼牌，即9樓大禮堂16張，其餘各會議室10張；工作人員及黨團助理部分，9樓大禮堂25張，其餘各會議室22張；列席人員部分，9樓大禮堂39張，其餘各會議室18張。這些號碼牌需於離開時交回，循環發放。

立法院各委員會今天均有安排會議，觀察各會議室情形，有的記者擔心拿不到號碼牌，上午8時左右就到場等待，而各委員會的媒體號碼牌索取狀況也不一，像是交通委員會在8時30分前就索取完畢，司法及法制委員會則是在8時50分左右拿完。

在財政委員會，輪值召委、國民黨立委賴士葆考量對於今天的議程內容媒體可能有採訪需要，昨天就已指示財政委員會今天入場限額人數不變，但變通調整為提供25個名額給媒體記者，工作人員及黨團助理入場的名額改為16個，另外39個名額給工作人員不變，以利媒體記者有更多進場採訪機會。

另外，9樓大禮堂也還開放大禮堂2樓的記者席約20個位置供媒體文字記者使用。

財政委員會上午8時20分開始現場發放號碼牌，秩序良好，與會人員都予以配合。

不過也有媒體反映，外界關注武漢肺炎防疫相關議題，當然相關委員會就會很熱門，而且一家媒體的文字加攝影就2個名額，等同於一個委員會只裝得下5家到8家媒體，也因此有不少媒體抱怨號碼牌太少，只能退而求其次，看線上直播。

而立法院工作同仁也做出臨場反應，對於在會議室內拍攝10、20分鐘需求的媒體，因他們不會久待或常駐，為讓大家便於工作，開放到上午9時15分前可自由拍攝，不用特別領號碼牌，而在9時15分後清點人數。

不過不願具名的立法院工作同仁也擔心，有拿號碼牌的列席官員或媒體，倘若離場時未交還號碼牌，後面要領的人還是領不到，無法循環發放。

此外，在人員進出管制之前，很多單位的官員或府會聯絡人踴躍出席委員會，因此委員會時常呈現爆滿狀況，但現在人員管制後，許多官員只能在會議室外走廊待命，或者是找尋有無空的會議室看直播，因此會議室變得相對空蕩很多。（編輯：郭無患）1090330