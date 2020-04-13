民眾黨設光譜論壇 開放政策時事投票匯民意

（中央社記者郭建伸台北13日電）民眾黨官網將重整「光譜論壇」功能，讓雲端意見更能匯整成政策。身兼組織部召集人的立委蔡壁如表示，光譜論壇將開放政策時事議題投票，如一憲二法、通姦除罪化、陪審參審制等都是可能題目。

台灣民眾黨的光譜論壇現行有4大功能，分別是時事評論、政策提案、立場投票和意見蒐集，目前論壇上已經有部分網友表達意見。

但民眾黨內人士規畫，由於國會是政治的最前線，未來擬整合現有論壇功能，並將投票議題與立法院審議的法案結合。

民眾黨人士表示，光譜論壇未來的議題形式，將先推出黨的政策說帖，再辦理投票、匯集雲端上的意見，盼藉此形成一般民眾與立院黨團的政策共識，而投票資格將不限於黨員。

蔡壁如表示，民眾黨去年創立後即架設官方網站，官網上就有光譜論壇欄目，但黨內一直沒有善加利用；黨內近來討論，有意重新整裝論壇，最快這一兩週就會執行。

蔡壁如說，光譜論壇未來將設定投票議題，比如是否贊成下修投票年齡到18歲的「一憲二法」、贊不贊成通姦除罪化、陪審制或參審制的看法，並且讓民眾發表意見；若某些議題匯集足夠民意，認為需要開公聽會，民眾黨也會參考辦理。

此外，蔡壁如也提到，有鑒於過去推出選舉小物的經驗，目前也規畫官網上設立電商平台連結，讓青年可以創業賣東西，可能是跟民眾黨有關的文創，或是在地小農的農特產品；由於政黨不能營利，民眾黨不會經手金流，而是讓民眾自行在平台上販售。（編輯：林興盟）1090413