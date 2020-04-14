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江啟臣：國民黨拿出行動才是真改革

最新更新：2020/04/14 15:01
國民黨主席江啟臣（前中）14日拜會台南市議會國民黨團時表示，國民黨改革要成功，就要做得比過去更好，只有拿出行動才是真正的改革。（台南市議會國民黨團提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年4月14日
國民黨主席江啟臣（前中）14日拜會台南市議會國民黨團時表示，國民黨改革要成功，就要做得比過去更好，只有拿出行動才是真正的改革。（台南市議會國民黨團提供）中央社記者張榮祥台南傳真　109年4月14日

（中央社記者張榮祥台南14日電）中國國民黨主席江啟臣今天拜會台南市議會國民黨團時表示，國民黨改革要成功，就要做得比過去更好，拿出行動才是真改革。

江啟臣指出，國民黨要開創新局，地方和中央必須建立掌握民意的直接聯繫窗口，分工合作，深化改革黨務組織、青年發展及兩岸路線，透過地方施政培養年輕人，年輕人才會有感。

面對改革的不同聲音，江啟臣表示，這很正常，也可以預見，只要是對的方向，就必須展開，也須進行必要的溝通，如此內部改革之路會走得比較順暢。

江啟臣說，國民黨2018年拿下15個縣市的執政，人口加總逾1500萬人，國民黨要好好利用這個機會，做好施政，讓民眾有感，培養年輕人，給年輕人機會，獲得民眾和年輕人認同，這是國民黨未來努力的方向。

江啟臣表示，改革要成功，就是要做得比過去更好，做得比過去更多，只有拿出行動才是真正的改革。

對於罷免高雄市長韓國瑜的問題，江啟臣說，黨一定會給予協助，他期許執政縣市堅守崗位，才能真正獲得民眾支持。

至於當前武漢肺炎肆虐，江啟臣也表示，現階段還在防疫，國民黨立法院黨團將全力審查紓困預算，讓紓困方案真正幫助等待救援的人民和產業。（編輯：黃世雅）1090414

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