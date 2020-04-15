立院審查農民退休儲金 提領年齡朝野意見分歧

（中央社記者郭建伸台北15日電）立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例草案」，朝野對提領年齡從65到85歲意見分歧；有立委認為提領年限應延長，也有立委認為原住民平均餘命短，應提早領退休儲金。

行政院院會3月26日通過農民退休儲金條例草案，草案明定，設立農民退休儲金個人專戶，農民年滿65歲時，可按月請領退休儲金。

依農委會試算，以基本工資新台幣2萬3800元為基準，農民提繳比率有1%至6%可選擇，若選擇6%，30歲農民提繳35年可月領2.6萬元。

農委會主委陳吉仲表示，農民在這塊土地這麼久，從來沒有人把他們當作重要的職業，有了退休制度，才是真正的職業；農民退休儲金制度是仿效勞工的退休儲金制度，外界批評農民退休儲金恐讓政府破產，但其實農民提撥多少，政府就提撥多少，並不是年金，而是1比1對等。

陳吉仲說，以未滿65歲農保被保險人45萬人計算，若有約6萬人以最高提撥率6%存繳農退儲金，政府約需負擔1年10.2億元，而目前農委會預算每年是1600多億元。

陳吉仲指出，如果這會期通過農退儲金條例，最快明年1月1日上路。

民進黨立委邱議瑩質詢時指出，農退儲金從65歲領到平均餘命85歲，但其實鄉下80、90歲仍下田耕作的農民比比皆是，如果只能領到85歲，吸引農民參與退休儲金制度的誘因不大。

陳吉仲說，因為全國的平均餘命是到85歲，所以請領年限是到85歲，若超過年齡則是領老農津貼；但會參考立委建議，會再試算攤提到25年領取退休儲金。

國民黨立委廖國棟質詢指出，政院版草案第15條明定，是以農民平均餘命及利率基礎所得金額，按月定期發放；雖然乍看公平，但原住民的平均餘命較一般國民低8歲，建議農委會應該要將原住民跟漢人標準分開。

廖國棟說，退休儲金是要留給農民，讓農民可安養餘年，而不是要存起來留給小孩。

陳吉仲表示，農退儲金會在農民的個人專戶，如果農民不幸提早往生，家屬都可以提領農民在65歲以前提撥跟政府提撥的金額；但農委會將參考立委建議，回去精算原住民農民在60歲就可提領的金額。（編輯：蘇志宗）1090415