立委質疑 交通部：礁溪外環道工程有生態檢核

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（中央社記者林育瑄台北14日電）面對立委今天質疑礁溪外環道工程行經生態敏感帶，交通部卻規避生態檢核，要求停止作業且提改進方法，交通部官員澄清，有執行生態檢核，檢核文書已上網公開。

時代力量立委陳椒華上午與宜蘭環保團體召開記者會指出，交通部公路總局原訂1月啟動礁溪外環道第二標工程（台2庚延伸線），但這個路段行經生態敏感帶，已多次目擊穿山甲、台灣藍鵲等保育類動物，交通部卻規避生態檢核。

陳椒華和環保團體要求，行政院公共工程委員會應請交通部立即停止相關作業並提改進作法。

她說，為降低對生態的破壞，公共工程依法要做生態檢核，希望工程會嚴格監督，要求交通部停止相關作業、落實生態檢核，並檢討政策，別讓中央部會持續忽視生態。

惜溪聯盟召集人康芳銘表示，礁溪外環道新闢工程預定工址為保育類動物重要棲地，依公路總局公告的省道公路工程生態檢核執行參考手冊，必須在可行性評估、規劃、設計等工程階段，依序辦理生態檢核。

但康芳銘指出，公路總局跳過前兩階段應執行的生態檢核，在路線設計完成後，才開始辦理設計階段生態檢核。

工程會技術處簡任技正李顯掌說，生態檢核是要在工程過程中發現生態議題並提出解方，根據交通部的資料，生態檢核在程序上有進行，且案子還在設計中，建議在設計階段落實生態檢核，並需資訊公開、公民參與。

此外，李顯掌指出，交通部的案子要新台幣10億元以上才需送工程會審查，否則是部會自審；這個案子雖未達10億元，但工程會可以個別確認。

交通部公路總局第4區養護工程處企劃科長李正偉會後受訪表示，這項工程有執行生態檢核，但因設計未完成，也還沒發包，所以尚未提出文件，不過已把生態檢核的文書上網公告、供民眾下載。

因陳椒華認為需加強公民參與，李正偉說，會讓這部分更完整後重新上網。

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李正偉也表示，礁溪外環道屬台2庚延伸線的一部分，但因要處理國道5號通車後，礁溪地區的交通壅塞，所以先行啟動；而台2庚延伸線在執行時，有進行生態調查，盡量避開生態與地質敏感區。

此外，目前的路線是在考量交通、生態、人口發展計畫後定出，已爭論多年、難以偏移，生態檢核有4個手段，如果在設計階段發現無法迴避，就會採取減輕、縮小、補償等方式辦理。（編輯：康世人）1110114