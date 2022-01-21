內政部：台中市府應輔導鎮瀾宮主動說明 釐清疑義

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（中央社記者賴于榛台北21日電）大甲鎮瀾宮董事長顏清標遭疑違法任董事長。內政部今天表示，鎮瀾宮是全國高知名度寺廟，相關活動在國際也享有盛譽，有責任主動對外公開並說明組織章程，釐清各界疑義。

鎮瀾宮董事長顏清標遭質疑戶籍長年都在沙鹿區，卻擔任鎮瀾宮董事長20多年。內政部日前指出，已再次要求台中市府民政局提供鎮瀾宮組織章程。

內政部今天發布新聞稿指出，昨天傍晚已收到台中市府民政局回函，同時提供了鎮瀾宮組織章程歷次變更資料。內政部官員表示，相關資料正在釐清中。

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內政部認為，鎮瀾宮是全國高知名度寺廟，收受全國各界不特定人士的捐款，具有重大公益性質；每年舉辦的媽祖繞境活動是世界三大宗教盛事之一，在國際上享有盛譽，加上有關近日各界對鎮瀾宮人事選任的疑慮，也受全國注目，鎮瀾宮有責任主動對外公開組織章程並說明，釐清各界疑義。

內政部也說，鎮瀾宮為地方性宗教財團法人，主管機關台中市府有責任輔導該法人，依規定辦理大甲鎮瀾宮人事選任相關事宜，並釐清各界疑義，善盡主管機關責任。（編輯：蘇龍麒）1110121