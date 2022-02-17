英澳峰會肯定台海重要 外交部：民主國家共識

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（中央社記者黃雅詩台北17日電）英國首相與澳洲總理昨天峰會後在聯合聲明中支持台灣。外交部今天表示，今年以來，已有7次國際元首或外長在雙邊、多邊會議後強調台海穩定重要性。

外交部今天舉行例行記者會，針對澳洲總理莫里森（Scott Morrison）與英國首相強森（Boris Johnson）在英國當地時間16日召開視訊峰會後發表聯合聲明強調台海和平與穩定的重要性，以及支持台灣有意義參與國際組織，外交部表達歡迎與誠摯感謝。

外交部發言人歐江安指出，在中國不斷以軍事等各種手段破壞台海和平穩定的情況下，今年已有7次國際元首或部長級會議談到台海穩定的重要性，包括1月6日「日澳元首視訊峰會」，1月20日「日法外交暨國防部長（2+2）會談」，1月21日「美日元首視訊峰會」與「澳英外交暨國防部長（2+2）會談」，2月9日「日加元首視訊峰會」，2月11日「美澳外長會談」，2月12日「美日韓三方外長會談」。

歐江安表示，美國日前發布的「印太戰略」文件，也一再強調維持台海和平與穩定的重要性，充分顯示此議題已成為全球主要民主國家的高度共識及期盼。

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澳英領袖昨天在視訊峰會後並強調緩和烏克蘭情勢的重要性，重申澳英兩國將持續推進「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），以及加強雙方在貿易投資、安全國防、氣候、健康、科技、網路安全等領域的合作，歡迎美國與歐盟近期提出的印太戰略，以及對新疆人權、香港自治、緬甸、南海情勢等表達關切。

外交部表示，台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色，政府將在既有堅實基礎上，持續與澳英等理念相近國家深化合作，共同守護民主、自由、人權等共享價值，維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。（編輯：林興盟）1110217