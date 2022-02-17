林智堅批在野3名立委 竹市建設沒貢獻只為政治作秀

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（中央社台北17日電）新竹市長林智堅今天出席建華市民活動中心開工，除提為大新竹合併升格的努力外，也批評在野立委鄭正鈐、邱顯智、高虹安等人，平時沒為新竹市建設貢獻，卻為反對而反對，為政治作秀。

林智堅今天出席建華市民活動中心開工典禮致詞表示，他上任來推動各項大型建設，也為市庫還債，因倡議大新竹合併升格，卻飽受因人設事批評，為順利促成此事，去年12月27日宣布不參選大新竹市長。

林智堅批評，國民黨立委鄭正鈐，從沒有為竹市爭取過中央經費，而鄭正鈐也反對大新竹合併升格，甚至霸佔主席台、擱置審查。

林智堅批時代力量立委邱顯智，以公道三新闢道路工程為例，時代力量黨團當時帶著拆遷戶到市府陳情，甚至下跪，他為民眾心疼，但這是一條談了30年的路，原應在2年前完工開通，卻因政黨政治盤算，導致工程延期。

林智堅說，他感謝公民團體媽媽倡議喝好水議題，市府支持並修正自治條例，地方公投也順利完成，但時力黨團卻仍常帶公民團體來抗議、作秀，「都是為選舉聲量，沒有真正在做事。」

林智堅說時代力量就是「為反對而反對」，日前有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案在竹市用餐，市府通知民眾須居家隔離，時代力量還要開記者會批評，若非政府努力防疫、嚴守界線，怎麼保障台灣每個人的健康。

林智堅說，想參選的立委（指民眾黨立委高虹安），在新竹市甚至沒有設立服務處、也沒有助理在地方服務，盼大家都能選出為城市做好、能讓城市更好的人。

對於林智堅的批評，鄭正鈐發布新聞稿回應，他在拜訪各單位時，曾詢問需要協助爭取的建設與補助經費，但對方因害怕得罪林智堅，不敢透過他去爭取。在野黨責任在監督執政黨，若地方上有經費需求，也會竭力爭取，但若執政者怕被在野黨搶走績效，其他人恐怕無從著手。

鄭正鈐向中央社記者表示，縣市合併或改制修法，攸關國土規劃與國家整體區域發展，也會影響原有住民的權益與義務變動，應要尊重與聽取地方意見，讓修法更周延。他支持與促成大新竹的發展，但配套要做好。

邱顯智則在臉書發文表示，林智堅又再亂噴選舉口水，並反問林智堅，新竹市政府什麼才要負起責任補貼民眾防疫旅館費用，從2月12日到現在幾天了，什麼時候才要承認錯誤。

近期新竹市民到餐廳吃飯隔離爭議，邱顯智說，新竹民眾因足跡重疊被要求居家隔離，雖向新竹市衛生局表明有客房與獨立衛浴，也有親戚讓出的一棟透天，卻被強制送往防疫旅館，並非政府的集中檢疫所。

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高虹安在媒體群組透過影片指出，林智堅近期上了許多媒體專訪，但專訪上的越多、話說得越多，越可以看出來他話語中的前後矛盾，與民進黨在新竹市選情的無比焦慮。

高虹安接著說，無的放矢、胡亂批評其他同樣關心新竹的民意代表，只會讓大家發現，林智堅對市政是相當的不自信，而林智堅應多談市政問題才為市民之福，太多的選舉與語言算計，只會讓人覺得林智堅沒自信。（編輯：卞金峰）1110217