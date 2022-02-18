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瑞典國會辯論跨黨派議員發言挺台 外交部表達感謝

2022/2/18 19:04
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（中央社記者黃雅詩台北18日電）瑞典國會16日舉行年度外交政策辯論，會中多次提及台灣議題，多位跨黨派議員紛紛發言支持台灣，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部今天發布新聞稿指出，瑞典國會的年度外交政策辯論，除了關切烏克蘭情勢，台灣議題也獲得多位跨黨派議員熱烈討論，自由黨國會議員佛瑟爾（Joar Forssell）質詢時問到，對於中國不斷派軍機擾台，威脅台海安全，影響台灣政治自由等惡意挑釁，瑞典政府是否應予以譴責？瑞典外交部長林德（Ann Linde）對中國不斷威脅台灣表示遺憾。

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外交部指出，瑞典民主黨議員威雪（Markus Wiechel）發言時則高度肯定台灣民主化，推崇台灣在英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）「2021年民主指數報告」（Democracy Index）調查中排名全球第8，台灣人民以自由民主方式決定國家未來的權利應獲尊重；多位瑞典議員也期盼強化台瑞雙邊關係與交流，協助提升台灣地位。

外交部表示，瑞典是台灣理念相近的夥伴，經常支持台灣參與國際事務，去年3月時任瑞典總理羅文（Stefan Löfven）曾在國會公開強調台灣應參與「世界衛生組織」（WHO），且去年瑞典國會提出的友我動議及質詢次數高達35次，台瑞兩國在因應國際挑戰、強化民主韌性及對抗複合式威脅等方面，都具有高度共同信念，外交部將持續推動深化台瑞關係。（編輯：林克倫）1110218

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