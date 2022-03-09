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110年律師考試總及格率10.32% 無人遭400分門檻否決

2022/3/9 18:03
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（中央社記者陳俊華台北9日電）考選部今天說，110年律師考試總及格率為10.32%，也是最低成績「400分門檻」實施4年以來的新高，而110年律師考試中，沒人因為400分門檻而不予及格，已達當時的改革目標。

考選部透過新聞稿表示，110年專門職業及技術人員高等考試律師考試在1日榜示，這次考試第一試報考人數1萬1755人，到考人數9110人，及格人數3059人，及格率33.58%；第二試考試報考人數2989人，到考人數2827人，及格人數940人，及格率33.25%，如以第一試到考人數計算，總及格率為10.32%。

考選部指出，律師考試從107年起，除仍依第二試按各選試科目全程到考人數前33%決定及格標準外，並規定公民刑商法四大核心領域，也就是「憲法與行政法」、「民法與民事訴訟法」、「刑法與刑事訴訟法」、「公司法、保險法與證券交易法」總分800分中，合計成績須達400分，才算及格。

考選部表示，這是為了發揮考評律師專業執業能力的功能，提升考試及格者在專業科目公、民、刑、商事法等四大核心領域水準，並以400分作為各選試科目相同的及格門檻，確保不同選試科目間及格人員素質維持均衡，避免選試科目造成不同及格機會的不公平情形。

考選部指出，最低成績門檻實施4年以來，律師考試總及格率約有4%波動幅度，總及格率從107年8.58%、108年6.12%、109年6.76%、110年10.32%，其中除與各年度應考人成績表現有關外，負責法學專業養成教育的各大學以及應考人，已逐漸熟悉改革新制，在教學及考試上重視共同專業核心科目。

考選部說，這次考試期間受疫情及颱風延期，應考人較有充分時間準備，110年律師考試第二試達及格標準者在4組選試科目，都沒有人因為一科目成績為0分，或除國文、選試科目以外其他科目合計成績未達400分，而不予及格。可說是這項改革措施實施4年以來，已達當時的改革目標。

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考選部表示，目前律師考試採分試舉行的考試程序，為強化考試命題及閱卷工作，從106年起進一步推動相關改進措施，包括建立考試指標、全面建置第二試題庫強化試題品質、建立專業化精緻化的評閱結構及程序，並分別公布各年度律師考試第二試題目測試要旨與重點，以提供應考人學習，並了解考試特性及施測重點。

考選部說，法律專業人才的養成，是各界長久以來關注的重要議題，在「法律專業人員資格及任用條例」草案完成立法通過後並正式施行前，近期將研擬在維持400分門檻的前提下，如何穩定及格率的方案，徵詢相關機關、團體、法律學界意見，再進行強化或修正，以符合各界對司法改革的期盼。（編輯：翟思嘉）1110309

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