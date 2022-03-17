中部教召士官兵嘉縣行軍訓練 幼兒園孩童喊加油

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國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團257旅4營，17日在嘉義縣大林大埔美行軍，大埔美非營利幼兒園幼童為阿兵哥打氣加油。中央社記者蔡智明攝 111年3月17日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團257旅4營，今天在嘉義縣大林鎮行軍訓練，巧遇大埔美非營利幼兒園幼童，幼童興奮高喊「加油」、「好帥」，振奮召員士氣。

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，首梯召員5日入營，其中中部第一梯次陸軍十軍團257旅4營，今天在嘉義縣大林鎮進行操演。

257旅上士班長賴建維接受媒體聯訪表示，今天是教召第6天，步4營實施7公里行軍訓練，模擬「遭敵警戒部隊襲擾、敵小部隊攻擊、遭遇毒氣及砲擊」情況時，如何反擊、反應，並進行射擊訓練。

行軍過程，巧遇大埔美非營利幼兒園幼童，幼兒園教師帶著小朋友一起為阿兵哥加油，小朋友紛紛說阿兵哥「好帥」，並且揮手打招呼，振奮召員士氣。

第十軍團少將政戰主任詹國義表示，行軍訓練須揹負任務用槍枝（包括步槍、班用機槍）、著防彈背心、水囊、腰帶等，負重超過10公斤，三天行軍操練從5公里、7公里，再至10公里距離，讓召員逐漸適應，今天是第2天行軍，召員比昨天進入作戰狀況。

已退伍4年召員少校副營長李仁杰表示，目前俄烏戰爭緊張，台灣加強戰備，召員狀況很好、士氣高昂，支持國家政策；大家剛回部隊時有些不習慣，但慢慢熟悉以前在軍隊的訓練。

國防部表示，14天召訓期間不休假，每日施訓10小時（含夜間2小時），合計訓練136小時。（編輯：陳仁華）1110317

國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團257旅4營，17日在嘉義縣大林大埔美行軍，模擬「遭敵警戒部隊襲擾」、「敵小部隊攻擊」等狀況處置。中央社記者蔡智明攝 111年3月17日

國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團257旅4營，17日在嘉義縣大林大埔美行軍，模擬「遭遇毒氣」戴上防毒面具等應變措施。中央社記者蔡智明攝 111年3月17日