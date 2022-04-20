新進公教退撫新制 教團籲採私校方式由專業操盤

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（中央社記者王承中台北20日電）針對行政院與考試院規劃的公教人員退撫新制草案，民間教團今天表示，未來公教退休金由基金績效高低決定，若由無財經專業的公務員操盤管理，難以防弊，呼籲政府採用私校退撫基金管理模式，由專業人士操盤。

考試院與行政院日前共同舉行記者會，宣布112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。

全國教育產業總工會、台北市學校教育產業工會等民間教團今天在立法院召開記者會，全國教育產業總工會理事黃耀南表示，新制要把「確定給付制」改為「確定提撥制」，未來新進公教人員就使用新退撫制度，跟勞退基金一樣，採個人帳戶制，但基金投資績效不理想，恐仍有破產之虞。

台北市學校教育產業工會顧問孫鳳群指出，新制度乍看很開明，可自選投資組合，但管理買賣投資標的才是關鍵。新法草案提到儲金管理機關僅是「得全部或部分委託專業金融機構或專業機構辦理」，恐留下不法人士將黑手深入基金的空間。

孫鳳群表示，政府應參考私校退撫儲金的防弊方法，確實修法規範 。私校採用公開招標找投資專家協助管理，績效沒達標就汰換，買賣方式採科技化管理，專業化防弊，且儲金管理會成員，教職員及教職員推薦專家代表人數不得少於2/3，自己管自己的錢，才會在乎是賺還是賠。

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與會的國民黨立委鄭正鈐表示，很多公教職員擔心到時退撫儲金還是由政府操盤，而非委託民間專業，繼然私校退撫制度已有成功的經驗，公教改制應該可以更好，至少不能比私校還差。國民黨立委吳怡玎則認為，未來改採確定提撥制，等於是要自負盈虧，若還由政府操盤，完全沒道理，這樣改只是越改越糟。

對此，與會的銓敘部退撫司專委鄭淑芬表示，退撫新制的管理目前是藉由金管會找到外界的專業經理人，規劃方向是朝向專業公司，投資組合可由當事人自選，並會與金管會脫鉤。至於全額撥補基金缺口，目前法案已有政府會負保證責任條款，一旦退撫基金虧損，一定會由政府撥補。（編輯：黃國倫）1110420