國民黨擬5月啟動民調與徵詢 決定桃園市長人選

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，視桃園市為重點戰區，知情人士今天說，黨中央預計5月會再次啟動相關的民調與地方徵詢作業，來決定最後的人選。

國民黨視桃園市為重點選區，急欲收復失土，在人選方面，目前已有台北市議員羅智強、立委呂玉玲表態參選，此外，包括立委萬美玲、魯明哲也是黨內點名的人選。

知情人士今天表示，黨內預計5月時會再次啟動民調與地方意見徵詢，來決定最終的人選；至於民調將納入哪些人選，黨中央尚未說明。

國民黨秘書長黃健庭日前曾表示在徵詢地方及參考民調後，選策會基本上已排除羅智強的提名，並表示在徵詢地方民代意見後，都表達出羅智強不夠強的看法。對於未來的民調與徵詢作業，是否還會納入目前仍持續走訪桃園的羅智強，黨內人士則重申羅智強的阻力來自於桃園地方。

至於藍營桃園市長可能的人選，黨內人士指出，除了透過現有的人選，找出最有可能勝選者，但要先看民進黨如何出牌，若民進黨空降一位人選，國民黨也不排除可以空降，但重點是要地方能夠接受與支持。

此外，除了桃園外，雙北也是國民黨重點區域，藍營人士認為，桃園為黨主席朱立倫的本命區，加上黨內新生代明星蔣萬安挑戰台北市長，都有非贏不可的壓力，若這3區人選能儘早確定，在議題上相互合作與連動，勢必能帶動國民黨整體選情，還可產生外溢效益，有助於藍營其他縣市的選情。

儘管新北市長侯友宜迄今仍未宣布競選連任，引發可能布局2024聯想，黨內人士表示，目前黨中央仍設定以侯友宜連任新北市長在做準備，但由於目前疫情嚴峻，黨內已定調讓藍營縣市長專心市政與防疫，希望能漸少選舉、政治議題，避免失焦或讓有心人士操作。何時宣布連任或接受黨中央提名，一切尊重各地方首長。（編輯：楊凱翔）1110423