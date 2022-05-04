曾與林靜儀同場受訪 陳時中：自主監測有症狀再快篩

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（中央社記者郭建伸台北4日電）民進黨立委林靜儀昨天確診，衛生福利部長陳時中今天表示，1日曾與林靜儀同場活動受訪，會自主監測，並以此為例表示，若有症狀才篩。陳時中說，互動聊天超過10到15分鐘，大概過2天才會快篩。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部、教育部就「如何逐步降低菸品燃燒後所產生煙霧的有害物質排放濃度，以維護國人健康，暨校園菸害防制實施計畫執行情形」進行專題報告並備質詢。

林靜儀昨天公布確診後引發外界關注。媒體今天詢問陳時中，1日參與牙醫師公會活動是否曾與林靜儀互動，是否需要自主健康監測。

陳時中表示，有自主監測，今天也特別小心。他說，回憶當天沒有正對面談話，但他受訪時林靜儀站在他旁邊。

雖然林靜儀不是衛環委員委員會立委，但她2日曾參與衛環委員會審查精神衛生法修正草案。

衛環委員會今天開會時，擔任召委的國民黨立委林為洲表示，前天曾有立委來衛環委員會開會，但後來傳出確診消息，但會議室都有消毒。林為洲也說，他昨天已做快篩目前都安全，呼籲大家注意健康狀況。

由於近來外界質疑快篩試劑量能不足，民進黨立委蘇巧慧在質詢時指出，應探討何時需要快篩。蘇巧慧舉例，2日審法案時林靜儀與林為洲距離很遠，兩人都沒拿下戴口罩，這樣的情況是否需要馬上快篩。

蘇巧慧也提到，因為她的辦公室成員確診，她執行3+4居隔期間曾用掉5支快篩試劑，但她都沒有症狀，以這兩個例子而言，是否真的有必要快篩。

陳時中表示，他也曾在台中的活動遇到林靜儀，當時林靜儀站他後面，時間很短，以這樣的情況有症狀才篩。

蘇巧慧追問，所以不是碰到林靜儀就篩。陳時中說，這樣還了得，豈不是每天都得篩。

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陳時中表示，如果是互動聊天超過10到15分鐘，大概會過2天才會篩；第一天採驗可能會有病毒，但機率很低，這樣形同白費快篩試劑，即便2天後快篩陰性也要注意身體是否有症狀。

林為洲質詢時則表示，主要問題仍是快篩試劑不夠，所以才會訂出複雜的「何時才能用快篩」，以他的狀況，其實是今天北上開會時，辦公室員工強迫他做快篩，但他認為這樣的做法是保護大家。（編輯：蘇龍麒）1110504