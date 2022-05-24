史瓦帝尼新大使拜會吳釗燮 遞交到任國書副本

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史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Sithembiso Msibi）（左）向外交部長吳釗燮（右）遞交到任國書副本。（外交部提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月24日

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（中央社記者黃雅詩台北24日電）史瓦帝尼王國新任駐台特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）今天上午拜會外交部長吳釗燮並遞交到任國書副本。吳釗燮代表政府歡迎歡迎蒙西比履新，期許與蒙西比攜手深化台史兩國友好邦誼。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮表示，台史兩國關係密切友好，台灣十分珍視兩國邦誼，他代表台灣政府與人民感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織及活動。

外交部指出，吳釗燮與蒙西比針對兩國在發展合作、公衛醫療、資訊、教育、經貿、農業及文化等方面的交流，以及台灣的國際參與、台海情勢等議題廣泛交換意見。

蒙西比向吳釗燮轉致史國國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）對中華民國台灣政府提供各項合作的謝忱；蒙西比過去曾2度訪問台灣，對台灣的民主發展、文化、科技及經濟建設的水準都有深刻體會，盼致力推動台史兩國政府及人民間的交流，深化兩國邦誼。

蒙西比外交資歷豐富，在奉派台灣之前，曾擔任史瓦帝尼駐衣索比亞大使、駐非洲聯盟大使、外交部禮賓司司長以及國會眾議院執行秘書等重要職務。

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外交部亞西及非洲司副司長吳正偉今天上午在例行記者會指出，史瓦帝尼原駐台大使戴敏尼（Thamie Dlamini）將改調史國駐聯合國常任代表，史國政府任命該國原駐「非洲聯盟」（AU）兼駐衣索比亞大使蒙西比為新任駐中華民國（台灣）特命全權大使。

吳正偉表示，蒙西比現年57歲，外交資歷完整，2004年曾訪台參與「國際國會議員亞太地區安全論壇第一屆年會」；2011年於擔任史國外交部禮賓司長期間，也曾陪同王母訪台出席國慶大典。蒙西比深獲史王倚重，為史王所信任的人選，且與中華民國駐史國大使館維持良好互動關係。（編輯：黃國倫）1110524